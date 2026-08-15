Responsable: un texto ingenioso sobre el dolor que queda tras la ruptura de una amistad

Dramaturgia y dirección: Susana Torres Molina. Intérpretes: Mercedes Fraile, Silvina Katz. Asistente de escena: Julia Molinari. Sala: Lavalle CasaAbierta, Lavalle 3644. Funciones: domingos, a las 17. Duración: 70 minutos. Nuestra opinión: muy buena.

En 2019 la dramaturga y directora Susana Torres Molina escribió Un domingo en familia, una pieza de una profunda intensidad, en la que mostraba la historia de un militante perteneciente a una organización revolucionaria que, en tiempos de la dictadura militar, fue secuestrado y desaparecido. Con dirección de Juan Pablo Gómez el proyecto se ofreció, con muy buena repercusión de crítica y público, en el Teatro Nacional Cervantes.

En esta temporada la creadora retoma aquel tiempo histórico como punto de partida para exponer la relación de dos amigas muy cercanas, a la vez que exmilitantes muy comprometidas. Silvina estuvo detenida en la cárcel de Devoto, luego liberada y se exilió en España. Mecha escapó de la Capital con su pequeño hijo y se autoexilió en un pueblo muy cercano a Belén, Catamarca, donde fue acogida por familiares.

En escena vemos el reencuentro de estas dos mujeres cuarenta y seis años después. Silvina regresó a Buenos Aires y buscó reunirse con su amiga. Mecha se muestra “franca y arisca”, en un comienzo. No le interesa tomar contacto con esa mujer que fue amante de su pareja. Pero Silvina, muy cautamente, va logrando convencer a su excompañera que se hace necesario hablar de lo que sucedió entre ellas. La otra finalmente accede y en el diálogo no solo van apareciendo cuestiones que salen a la luz por primera vez, sino que también se dan cuenta que en aquellos años “todo parecía ser posible”.

La historia de ambas se reconstruye a través de diferentes encuentros. Una y otra vez Mecha estará a la defensiva, en tanto que Silvina buscará recuperar a su amiga perdida en un intento que parecería estar destinado a exorcizar los fantasmas de un pasado que las castigó mucho y al que ambas pudieron remediar logrando construir una nueva vida. Las dos son profesionales, las dos criaron a sus hijos y consiguieron sostenerse a través de una pasión que ya no estará puesta en una causa política, sino en la construcción de un camino personal que les posibilitó obtener ciertos nuevos triunfos.

El texto de Torres Molina se vuelve atractivo e ingenioso a la hora de construir las personalidades de ambas mujeres. Una de ellas parte de la intolerancia y va descubriendo que en la relación con la otra su pensamiento se va modificando y hasta se permite dejarse llevar por los relatos y las reflexiones de su excompañera de causa. Silvina es sumamente perspicaz en su derrotero, necesita aportar algunas explicaciones lógicas y, recuperar la confianza de Mecha para, de esa manera, cerrar un fragmento de vida doloroso y dar paso a una nueva instancia de acercamiento entre ambas.

Mercedes Fraile y Silvina Katz se convierten en las intérpretes ideales para componer a estas mujeres en apariencia sencillas, pero frágiles a la vez. Es indudable que ese pasado ligado al terror ha dejado ciertas huellas imborrables en sus vidas.

En el pequeño espacio escénico de la nueva sala Lavalle CasaAbierta la acción se concentra de una forma muy elocuente. Los espectadores están ubicados en gradas ubicadas en cada extremo de la habitación, mientras que la representación se desarrolla en el centro. Solo una mesa y dos sillas resultan la escenografía ideal y a esto se suma una iluminación ambiental que no permitirá que en ningún momento algún efecto se proyecte sobre una u otra actriz. No es necesario.

Solo esa magnífica construcción de diálogos realizada por Torres Molina llegará al público con total nitidez. Aunque lo más notable es lo que sucede con la energía de los cuerpos de ambas intérpretes, la que como una telaraña invisible irá cincelando la atención del público, que tiene la sensación de quedar atrapado por la historia que se narra.