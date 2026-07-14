Rating: cuánto midió el partido entre España y Francia

La última semana del Mundial de fútbol traerá encuentros explosivos y la televisión abierta sigue cosechando buenos índices de rating con cada una de las transmisiones. Basta con repasar los números del partido entre la Argentina y Suiza para ver que las cifras no son habituales. Con un promedio consolidado de 57.1 puntos, 36.4 en Telefe, 16.1 en TyC Sports y 4.6 en la Televisión Pública/ DSports, se ubicó entre los más vistos de la Copa del Mundo. Por eso, todas las miradas estaban puestas en qué pasaría con la disputa de Francia y España por un lugar en la final. Les Bleus versus Marruecos cosechó un rating de 19.8 puntos en DSports y La Furia Roja frente a Bélgica marcó 27,9 puntos: 17,1 puntos en Telefe, y 10,8 en DSports, lideró en su franja y fue lo más visto del día.

Francia empezó con triunfos sobre Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1), lo que le valió el primer puesto en el Grupo I. En 16avos de final despachó a Suecia (3- 0), en octavos venció a Paraguay (1- 0) y en cuartos, a Marruecos (2- 0) Con dieciséis goles a favor y solo dos en contra, es uno de los favoritos. Mientras que España, tras Sudáfrica 2010, busca ganar este Mundial, en el que solo le hicieron un gol. Su camino comenzó con un empate sin goles ante Cabo Verde, un contundente triunfo ante Arabia Saudí (4-0), se impuso ante Uruguay (1-0) en la primera fase y contra Austria en dieciseisavos (3-0). Después llegaría el turno del triunfo ante Portugal en octavos de final (1-0) y Bélgica en cuartos (2-1).

Telefe, el único canal que lo transmitió por la televisión abierta, preparó una emisión especial que comenzó pasadas las 14.40 con un piso de 10 puntos. Palpitando la previa con Sofi Martínez, Grego Rosello, Maxi López y Claudio Turco Husaín le dio paso a las 15.10 a toda la previa oficial del partido con la conducción de Pablo Giralt, Juan Pablo Varsky y el equipo periodístico con el análisis táctico y la cobertura en vivo desde diferentes puntos estratégicos para capturar toda la expectativa. El segmento empezó con 10.3 puntos de rating y llegó a una marca máxima de 14.1, liderando toda la televisión.

El esperado cruce de semifinales arrancó con un piso de 18 puntos en el Dallas Stadium. A los 20 minutos, Lucas Digne no vio a Lamine Yamal y se lo llevó puesto. El árbitro Iván Barton señaló el penal y España tuvo su primera chance de marcar la diferencia. Mikel Oyarzabal convirtió el primer gol del partido y el rating trepó a los 23.5 puntos en la pantalla de Telefe. Un rato después, William Saliba se tiró sobre el césped y pidió el cambio por un problema muscular. Lo reemplazó Maxence Lacroix, del Crystal Palace inglés. Si bien Francia tuvo alguna llegada, la defensa no pudo evitar una gran jugada española en la que Dani Olmo no concretó el gol. El trabajo de España cubriendo espacios y reciclando la pelota cada vez que tenía la posesión dio sus frutos. La marca máxima del primer tiempo fue de 25.8 puntos y también el canal DSports que lo transmitió en el cable llegó a los 10.8.

La segunda etapa comenzó con un piso de 24.2 puntos en la pantalla de Telefe, liderando toda la televisión. Manu Koné, figura contra Marruecos, ingresó en el lugar de Adrien Rabiot, que estaba amonestado. Confirmando la superioridad de España en el juego, a los 13 minutos, Pedro Porro convirtió el segundo tanto. El goleador hizo una pared con Dani Olmo y quedó solo ante Mike Maignan. En ese momento, la pantalla de Telefe trepó a los 27 puntos, números nada frecuentes para la segunda tarde. Luego, Yamal convirtió un tercero, pero la jugada fue anulada por posición adelantada del joven de Barcelona. Francia buscó varias veces el descuento de la mano de Kylian Mbappé pero no lo logró. La marca máxima del partido fue de 30.5 puntos y fue seguido por más de 1.930.000 individuos, solo en el AMBA, según las nuevas métricas de Ibope. España espera al ganador de la Argentina versus Inglaterra para disputar la final de la Copa del Mundo, el próximo domingo, en el MetLife Stadium de Nueva York.

Qué pasó con el resto de la televisión

A diferencia de cuando juega la selección argentina, los canales mantuvieron su programación habitual aunque con muy bajos resultados. Cuestión de peso se mantuvo segundo en la franja con un pico de 3.1 puntos, seguido de Primicias Ya, en América, con 1.6, Todo cocinado en elnueve con 1 e Iluminadas, con Iliana Calabró, en la Televisión Pública, marcó 0.1.