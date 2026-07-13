Murió el actor Sam Neill, protagonista de Jurassic Park, a los 78 años

WELLINGTON.- El actor neozelandés Sam Neill, conocido por sus actuaciones en Jurassic Park y El piano, murió este lunes a los 78 años, según informó su familia en un comunicado publicado en sus redes sociales. Desde su entorno señalaron que su muerte en Sídney fue “repentina e inesperada”.

Neill reveló en 2023 que le habían diagnosticado un linfoma de células T angioinmunoblástico, un tipo extraño de linfoma no Hodgkin. En tanto, en el comunicado, su familia indicó que el actor “seguía libre de cáncer” cuando murió y no precisó una causa de muerte.

La carrera de Neill pasó del cine de autor a los grandes éxitos de taquilla Instagram

Fue un actor de elegancia serena y versátil, cuya carrera pasó del cine de autor a los grandes éxitos de taquilla: desde su papel protagónico en Jurassic Park a interpretar al esposo de Holly Hunter en el Piano. También alcanzó fama internacional tras la explosión del cine australiano que comenzó a finales de la década de 1970, junto con otras figuras como Paul Hogan, Mel Gibson, Geoffrey Rush, Russell Crowe, Jane Campion, Peter Weir y Gillian Armstrong.

En marzo de 2023, tal como informó LA NACION, el actor sorprendió al mundo al revelar que tenía cáncer de sangre en etapa tres, una enfermedad por la que en ese momento ya recibía tratamiento desde principios del año anterior. Neill había dado la noticia como parte del lanzamiento de su libro “¿Alguna vez te dije esto?”.

En 2023, había revelado que tenía cáncer de sangre en etapa tres AP

Asimismo, contó que experimentó glándulas inflamadas por primera vez en marzo del 2022, durante una publicidad de Jurassic World Dominio, película que protagonizó junto a Chris Pratt, Bryce Dallas Howard y Jeff Goldblum. Después de realizarse estudios, se le diagnosticó linfoma de células T angioblastómico. Meses más tarde, volvió a referirse a su enfermedad y declaró: “Estoy preparado para eso [la muerte]. Sé que sucederá, pero realmente no me interesa. Está fuera de mi control”.

El actor, que también interpretó a John Carpenter en Diario de un hombre invisible, explicó que desde que fue diagnosticado su vida cambió para siempre. “Empecé a mirarla y me di cuenta de lo inmensamente agradecido que estoy por gran parte de ella”, contó.

Meses después de hacer público su situación de salud, el actor aseguró no tenerle miedo a la muerte

Luego de recibir su diagnóstico, Neill se sometió a sesiones de quimioterapia pero el tratamiento dejó de hacer efecto después de tres meses. Tras ello, comenzó a tomar un medicamento que, si bien redujo la enfermedad, le fue dejando daños secundarios.

Su verdadero nombre era Nigel John Dermot Neill sin embargo, cuando estaba en el colegio secundario decidió cambiar su identificación a Sam, ya que había otras dos personas que se llamaban como él en su clase. Su primer contacto con la interpretación fue en la Universidad de Canterbury, donde estudió literatura inglesa. Más tarde se trasladó a Wellington para finalizar su carrera, graduándose en Artes y Literatura Inglesa.

Después de trabajar en la Compañía de Cine de Nueva Zelanda como actor y director, fue el clásico australiano Mi brillante carrera (1979) junto a Judy Davis el que luego le abrió las puertas para encarnar el inolvidable papel de Damien Thorn en La última profecía. Desde entonces, su nombre fue elegido para interpretar a héroes y villanos en una sucesión de películas para la gran pantalla y televisión.

Neill contó, luego de conocerse su diagnóstico, que una de las cosas que más lamentaba era la pérdida de cabello BBC Mundo

Calma total (1989), La caza del Octubre Rojo (1990), Memorias de un hombre invisible (1992), El piano (1993), Jurassic Park (1993), En la boca del miedo (1994), Horizonte final (1997) y Jurassic Park III (2001) fueron algunos de los títulos que lo mantuvieron vigente. Este último film hizo que Neill rechace el papel de Elrond en la trilogía de El señor de los anillos de Peter Jackson.

En 1995 también se dio el gusto de contar sus vivencias con el cine neozelandés en el film Cinema of Unease: A Personal Journey by Sam Neill (1995), producción que escribió y dirigió junto con Judy Rymer. Luego, apareció en Merlín (1998) y su secuela de 2006, dos films basados en la leyenda del Rey Arturo y la Dama del Lago. En televisión también hizo lo suyo. Su participación en el drama histórico Los Tudory en Happy Town, donde interpreta a un vendedor de objetos cinematográficos de los años 40, son los más recordados. En el último tiempo, estrenó The Twelve, una miniserie de 10 capítulos (adaptación de la serie belga El jurado) y dirigió y coprotagonizó Apples Never Fall, basada en el libro de la exitosa autora Liane Moriarty.

En cuanto a su vida sentimental, el actor tuvo dos matrimonios. El primero fue con la actriz, activista medioambiental y autora neozelandesa Lisa Harrow, con quien estuvo casado entre 1978 y 1989 y con quien tiene un hijo llamado Tim, mientras que su segundo compromiso fue con la maquilladora Noriko Watanabe, a quien conoció en 1989 en el set de Terror a bordo y con quien tuvo a su segunda hija, Elena. En su segundo vínculo, Sam también adoptó como propia a la primera hija de Watanabe, fruto de una relación anterior.

Con información de AP.