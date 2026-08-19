Rating: cuánto midió la final de Es mi sueño

Luego de una temporada atravesada por la emoción, el talento y las historias inspiradoras, este martes, llegó la gran final de la primera temporada de Es mi sueño, con la conducción de Guido Kaczka y en una edición especial desde el Teatro Ópera. Emilio Zapata, Margarita Ponce, Diego Detona, Tomás Cochello, Aylén Peralta, Aldana Gómez, Julián Navarro y Alan Birman, se enfrentaron por el premio mayor de $100.000.000.

Los ocho finalistas, que lograron destacarse a lo largo de cada una de las etapas del programa tuvieron la oportunidad de presentarse en vivo desde el escenario del Teatro Ópera, ante el jurado que los acompañó y evaluó durante todo el ciclo, y frente al público que siguió de cerca cada momento de este recorrido. Abel Pintos, Jimena Barón, Natalie Pérez, la Mona Jiménez y Joaquín Levinton los evaluaron noche a noche a estos artistas que se consagraron ante 200 participantes de todo el país que pasaron por el estudio de Es mi sueño.

Uno de los escenarios más emblemáticos de la Argentina se vistió de gala para celebrar el talento de quienes llegaron a la final y vivir una noche única e inolvidable. La gran final de Es mi sueño arrancó con un piso de 6,8 puntos, segundo en la franja detrás de Telefe Noticias con 7,7. “El Ópera está colmado, el premio mayor lo vota la gente, pero el jurado elegirá a tres de los cantantes para que participen en la nueva temporada del programa desde mañana”, anunció Guido Kaczka. Luego de la presentación de Abel Pintos, Jimena Barón, Natalie Pérez y Joaquín Levinton, la Mona Jiménez hizo su entrada triunfal con un medley de sus grandes éxitos.

Abrió el show Aylen Peralta que eligió “Y ¿Si fuera ella?”, de Alejandro Sanz. A diferencia del resto del certamen, ahora fue el público el que le dio puntaje a cada uno de los finalistas a través de su voto telefónico. “Entrás primera, a romper el hielo, lo hacés de manera magistral. Este escenario, el del Ópera, te queda mejor que el del estudio, evidentemente, naciste para esto”, le dijo Abel Pintos. En esa instancia el rating trepó a 9 puntos, liderando la franja. Luego fue el turno de Tomás Cochello que interpretó “Rock and Roll y fiebre”, de Pappo. Jimena Barón lo alentó: “Nos alegraste siempre y venís acá con una energía y unas ganas que siempre traspasan lo que hacés. Personalmente te vi crecer muchísimo, arrancaste sólido y terminás sólido”.

Julián Navarro eligió “Ahora quién” de Marc Anthony y conquistó al jurado y al público. “Me pone muy feliz tanto por vos como por tus compañeros porque estuvimos tanto tiempo con ustedes que es un sueño verlos acá cumpliendo este sueño”, le dijo Levinton. Luego llegó Emilio Zapata que subió al escenario del Ópera para interpretar “Don´t stop me now” de Queen. La Mona lo elogió: “Cuando lo vi por primera vez, le dije a Abel ‘este es uno de los que va al Ópera’. Tiene tanta alegría, tanta felicidad, tiene una voz que llena el alma y el corazón”. El rating seguía creciendo hasta los 10,3 puntos liderando la franja.

Luego llegó el turno de Dana Gómez que interpretó “Honrar la vida” de Eladia Blázquez. “Junto con vos estamos viviendo esto todos nosotros, elegiste una canción que te dio la oportunidad para expresar las cosas que te están pasando. Es una canción con mucha profundidad que dice un poquito de todos y lo hiciste precioso”, le dijo Pintos. Más tarde, Diego Dotona eligió “Resistiré”, en la versión de Attaque 77. “Me emociona verte acá en el teatro, sos un artista increíble y hoy lo volviste a hacer”, lo halagó Levinton.

Alan Birman interpretó “New York, New York”, un clásico de Frank Sinatra. “Con la pinta que tenés te van a llamar para una telenovela. Cantás hermoso, sos un gran cantante, me encantó. Este lugar es tuyo, te lo adueñaste”, le dijo la Mona Jiménez. Y finalmente, se presentó la niña Margarita Ponce que eligió “La arenosa” de Mercedes Sosa. “Estoy contenta de escucharte, voy a ser tu fan para siempre, voy a ir a tus shows cuando crezcas porque no tengo dudas que tu talento no va a parar de crecer”, le dijo Natalie Pérez. El rating creció en esta instancia hasta los 11 puntos.

Pasadas las 22.30 el jurado eligió a tres participantes que serán parte de la segunda temporada de Es mi sueño como figuras: Aylén, Diego y Tomás. Finalmente, con el 32.09% de los votos, la niña Margarita Ponce fue la elegida por el público y ganó Es mi sueño que lideró la noche con un pico de 11,3.

¿Qué pasó con el resto de la televisión?

En Telefe compitieron Lucas Fridman, Homero Pettinato y Vicky Garabal versus Lizardo Ponce, Franco Poggio de Gran Hermano y la actriz Michelle Masson. Pasapalabra se mantuvo entre los 8 y los 10 puntos. Por su parte, LAM quedó tercero con 4,8 y Bendita 2,7, Más tarde, BTV con el resumen del día con Beto Casella y Bienvenidos a ganar con Hernán Drago compitieron por el tercer puesto con picos de 2,2 y 1.6, respectivamente.

Gran Hermano arrancó pasadas las 22.40 para evitar competir con la final de Es mi sueño. Tuvo una gala especial de nominación ya que este miércoles habrá varias bodas entre los participantes. El reality de Telefe llegó a una marca máxima de 10,6 puntos. Quedaron en la cuerda floja Sol Abraham, Mariela Prieto, Jennifer Pincoya Galvarini, Gisela ‘Yipio’ Pintos, Luana Fernández y Tamara Paganini.

Mario Pergolini se mantuvo segundo en la franja con un pico de 8,6 puntos durante el monólogo inicial, en el que el conductor reveló la picante pregunta que le hace su hija Valentina y cómo le responde. En Otro día perdido recibieron como invitada central a la actriz Karol Sevilla. Más tarde, Pasó en América con 1.5 puntos y Código Doman con 1,3 quedaron tercero y cuarto respectivamente.