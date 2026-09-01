Rating: cuánto midió la gala de eliminación de Gran Hermano con uno de los versus más esperados

Gran Hermano está llegando a su fin y esta generación dorada tiene una particularidad: la ganadora será una mujer. Tras la salida de Tamara Paganini y la escandalosa expulsión de Danelik Star y Steffy ‘Campanita’ Pereira, la casa quedó al rojo vivo. Los enfrentamientos entre todas las participantes están a la orden del día y cada vez son más extremos. De hecho, durante el fin de semana hubo varios cruces entre Gisela ‘Yipio’ Pintos y Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini.

El 14 de septiembre será la gran final y cualquier movimiento extraño o palabra de más puede dejar a una jugadora fuera de juego. En la placa de nominadas de esta semana quedaron en la cuerda floja Pincoya, Yipio, Charlotte Caniggia y Mariela Prieto, luego de que la participante chilena hizo uso del beneficio de ser líder de la semana y bajó a Sol Abraham y a Luana Fernández. Dentro de la casa el apoyo se polarizó, prácticamente todos apoyaron Pincoya que estuvo desde el primer día del reality.

La gala de eliminación arrancó con un piso de 10,9 puntos. Inmediatamente, Santiago del Moro anunció que la primera en bajar de la placa fue Charlotte con el 0.1 % de los votos, seguida de Mariela con el 0.6%. Finalmente, Yipio y Pincoya se enfrentaron en el versus más esperado y la participante chilena quedó fuera de juego con el 58.1 %. En la noche de este lunes recibieron 13 millones de votos, números que sólo se ven en una final. Gran Hermano alcanzó un pico de 11,4.

¿Qué pasó con el resto de la televisión?

La otra competencia es la de los programas de canto. Las casualidades televisivas o la mera disputa por el rating, hicieron que la vuelta de Popstars se enfrente día a día con la segunda temporada de Es mi sueño. Mientras que en el reality de Telefe las jóvenes que aspiran a ser parte de la nueva banda pop del país siguen haciendo audiciones individuales frente a Ángela Torres, Niki Nicole y el productor Charlie García, en la pantalla de eltrece los famosos continúan probando los dúos que son evaluados por Abel Pintos, José Luis ‘Puma’ Rodríguez, Jimena Barón y Joaquín Levinton.

Este lunes se presentaron en la pista Leticia Bredice, Miguel Ángel Rodríguez, Diego Detona, uno de los finalistas de la primera temporada, Michelle Masson, Barbie Simons, Yayo Guridi, el influencer Lizard y el periodista Martín Souto. Es mi sueño comenzó a las 21 con un piso de 6,4 puntos, segundo en la franja, y llegó a una marca máxima de 7,2. Mientras que Popstar arrancó con 8,7 y lideró con un pico de 11,4. Entre las audiciones, Martín Cirio, coach espiritual, les dio tips a las participantes para convertirse en una verdadera Popstars.

Atrás quedaron LAM con 4,4 y Bendita con 2,8 puntos. En la franja de las 22, BTV con el resumen del día de la mano de Beto Casella y Bienvenidos a ganar con Hernán Drago pelearon por el tercer lugar en la franja con 3,2 y 1,9, respectivamente.

Pasadas las 22.40 arrancó Mario Pergolini con un piso de 5,1 puntos. Otro día perdido recibió a Maru Botana como invitada central y logró una marca máxima de 6,3 con el monólogo del conductor donde se refirió al retiro de Messi de la Selección. Más atrás se ubicó PEA con 1,5 y TL9Denuncia con 1,4.