Schwarzenegger sobre Stallone: “Se volvió una competencia por el cuerpo, nos medíamos el porcentaje de grasa corporal”

El cine de acción de los años 80 y 90 tuvo dos nombres propios que dominaron la taquilla mundial con una intensidad inusual. Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone compitieron de forma feroz por el liderazgo del género durante décadas. Esta disputa, que trascendió la pantalla, alcanzó puntos obsesivos y extremos que ambos astros relataron recientemente en el especial TMZ Presents: Arnold & Sly: Rivals, Friends, Icons. La rivalidad, que hoy se convirtió en una amistad sólida, tuvo sus inicios en una batalla por la supremacía física y comercial.

Schwarzenegger confesó ante Harvey Levin que el nivel de exigencia mutua los llevó a límites innecesarios. “Bueno, ¿cuál es tu porcentaje de grasa corporal?”, recordó el exgobernador de California sobre las consultas que realizaban. Stallone logró una vez reducir su grasa al 7% y Schwarzenegger respondió con un 10% bajo una presión psicológica constante. El protagonista de Terminator admitió en la entrevista de TMZ que esta obsesión los obligó a transformar sus cuerpos en herramientas de mercado. Cada uno buscó superar al otro en masa muscular, definición y carisma visual para asegurar su posición como la estrella principal de la industria.

El especial sirvió para dar a conocer varios secretos sobre la competencia entre Schwarzenegger y Stallone TMZ

La competencia técnica también escaló hacia el conteo de enemigos vencidos en cada producción, donde Arnold explicó que la contabilidad de muertes en pantalla fue un punto de inflexión. Si Stallone eliminaba a 80 personajes en un filme, Schwarzenegger sentía la necesidad de eliminar a 87 para sostener su relevancia. Este duelo funcionó como un motor constante para la producción de escenas de acción más violentas y costosas. Stallone, por su parte, añadió en el especial que la disputa sobre el conteo de cadáveres fue solo la punta del iceberg, ya que pronto empezaron a evaluar quién poseía las armas más grandes en el set de rodaje.

El afán de dominio llegó a tácticas de sabotaje profesional, ya que Schwarzenegger reveló una maniobra estratégica para perjudicar la carrera de su rival. En 1992, el actor de Conan intervino para que Stallone aceptara el papel principal en el largometraje ¡Alto! O mi madre dispara. Arnold utilizó sus contactos y manipuló las negociaciones para que el proyecto pareciera atractivo para Stallone, aunque él mismo sabía que la comedia carecía de calidad y tenía un alto riesgo de fracaso. Schwarzenegger también aseguró que su intención fue hundir la trayectoria del protagonista de Rocky. Pese a las críticas negativas de Rotten Tomatoes, la cinta recaudó US$72 millones, aunque quedó lejos del éxito obtenido por las producciones de Schwarzenegger como Twins o Kindergarten Cop.

La obsesión de Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone los hizo mejorar mucho sus físicos año tras año Archivo

El paso del tiempo cambió la naturaleza de este vínculo, donde ambos actores reconocen hoy el impacto de su rivalidad en la transformación estética de Hollywood. Stallone señaló en el especial televisivo que su competencia ayudó a definir un género que antes carecía de una estructura clara. Los dos íconos construyeron un modelo de héroe frente al mundo que marcó a las audiencias globales. A pesar de los celos profesionales y las trampas pasadas, los dos hombres actuales celebran su trayectoria y se consideran leyendas indiscutidas de la gran pantalla. Incluso propusieron nombres para un hipotético Monte Rushmore del cine, donde incluyeron a figuras como Clint Eastwood y Bruce Willis.

Esta etapa de hostilidad quedó atrás, pero el registro de aquellos años sirve para entender la ambición desmedida de las estrellas del siglo pasado. La capacidad para superar el dolor físico, como el caso de Stallone durante el rodaje de Rocky II, se suma a la lista de hitos que definieron sus carreras. Actualmente, el dúo comparte anécdotas y reflexiona sobre su legado ante las nuevas generaciones. El especial televisivo refleja una transición curiosa de una enemistad tóxica a una camaradería pública duradera, consolidada tras décadas de trabajo intenso en la industria del espectáculo más grande del mundo.