De Nico Vázquez a Franco Colapinto, la reacción de los famosos al anuncio de Messi: “Te merecés todo”

Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina a través de un emotivo posteo en Instagram en el que comunicó su decisión a sus más de 500 millones de seguidores. En menos de una hora, la publicación superó los dos millones de likes y sumó más de 240 mil comentarios, entre ellos de distintos famosos que quisieron agradecerle por los años de magia y gloria.

“¡Gracias por tanto! Te merecés todo. Te amamos”, dijo Nico Vázquez, muy amigo del futbolista, junto al emoji de un corazón rojo y el símbolo infinito. “Leo querido”, comentó Gustavo Bermúdez con los mismos emojis que su colega.

“Ay, nooooooooooooo”, se lamentó Yanina Latorre. “Duele un montón, pero el agradecimiento es más grande. ¡Nos hiciste feliz una vida entera!“, señaló Grego Rossello. “Te amamos por siempre”, dijo Barbie Vélez. “¡A disfrutar, Rey! Gracias por todo", agregó Vero Lozano.

“El día que no queríamos que llegue, te vamos a extrañar toda la vida. Nos diste todo. El tiempo es lo peor que existe. Gracias para siempre, Capitán”, sostuvo Eial Moldavsky.

En el mundo del deporte, Franco Colapinto le dedicó un sentido mensaje: “No existen palabras de agradecimiento que jamás vayan a alcanzar. Somos unos afortunados de haberte tenido y disfrutado durante tanto tiempo. Gracias por haberte levantado una y otra vez y haber dado todo por hacer feliz a un país entero. ¡Sos el ejemplo de todos!“.

Rodrigo De Paul, su “motorcito”, expresó: “Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección. Solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginás cuántas sonrisas sacaste. ¡Sos eterno!“.

Lisandro Martínez, otro de sus -ahora ex- compañeros de la selección albiceleste, acotó: “Una tristeza enorme la verdad, uno nunca se prepara para estas cosas, pero de todo corazón gracias. Sos mi ejemplo y el ejemplo para todo el mundo, ganador en el fútbol y ganador en la vida. Mi hija va a estar muy orgullosa de que su padre compartió equipo con un ser humano extraordinario. Sos el mejor deportista de la historia porque del fútbol la verdad que no hay comparación. Te quiero muchísimo”.

En tanto, Alexis Mac Allister señaló: “Gracias por todo lo que nos diste adentro y afuera de la cancha”. Ezequiel “Pocho” Lavezzi, exintegrante del equipo, también le dedicó unas palabras: “Se cierra una etapa hermosa. Gracias por todo este tiempo dedicado. Sos inmeso, chabón, a disfrutar de lo que viene. Te quiero”.

La carta de despedida de Messi

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también, y siempre peleé y dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, expresó el capitán en su publicación de Instagram.

“Queda poco y se van cerrando etapas, y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”, añadió en su carta de despedida.

El video que publicó Messi en su cuenta oficial tras el retiro en la selección argentina

“Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso, pero difícil. Gracias a cada uno de los entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!“, concluyó el campeón del mundo de 2022, a la vez que detalló que estas palabras las escribió el 21 de julio, dos días después de la final en Estados Unidos contra España. “Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, cerró en referencia a la muerte de su padre, Jorge Messi, el pasado 8 de agosto.