Rating: cuánto midió la gala de eliminación de Gran Hermano

Quedan pocos días para que Gran Hermano llegue a su fin y se sepa quién será la ganadora. En una casa llena de mujeres, la convivencia está cada vez más complicada y, por lo que se puede ver en redes sociales, se están polarizando los votos entre dos participantes: Sol Abraham y Gisela “Yipio” Pintos. El domingo en la última cena de nominados, las dos se dijeron de todo y la expectativa estaba puesta en quién se iría este lunes para quedar en quinto lugar.

La salida de Jennifer “Pincoya” Galvarini sorprendió a todos porque la participante chilena era una de las más populares dentro del juego. Ese versus fortaleció a Yipio y la posicionó como una de las posibles ganadoras del reality. Ya comenzó la cuenta regresiva de cara a la final donde, a partir de ahora, los votos son positivos y acumulativos. En este marco, la primera en abandonar la casa, por el voto del público, fue Mariela Prieto. La esposa del Turco García sólo consiguió el 0.6% de los votos. Las que siguen en carrera son Charlotte Cannigia, Luana Fernández, Yanina Zilli, Sol y Yipio.

La gala de este lunes comenzó con un piso de 10 puntos que le dejó Popstars. De manera aleatoria, Santiago del Moro anunció que la primera en bajar de la placa fue Yipio, seguida de Luana y Sol. Finalmente, Charlotte y Zilli quedaron en la cuerda floja, en el primer versus para ambas. Luego de 197 días dentro de la casa, la exvedette abandonó Gran Hermano por el voto del público con el 2,1% de los votos y quedó en el quinto puesto. El reality de Telefe obtuvo la marca máxima de la noche con 11,3.

¿Qué pasó con el resto de la televisión?

La competencia del prime time arrancó a las 21 con una nueva edición de Es mi sueño con un piso de 5,8 puntos, segundo en la franja. En esta segunda temporada, los famosos asumieron el desafío de cantar y darlo todo sobre el escenario para hacer realidad los deseos de quienes llegan al programa con una ilusión. Para ello, cada personalidad está cantando junto a distintos concursantes para obtener tres luces verdes. Aquellas parejas que las consigan, avanzarán; y el participante no famoso del dúo que no las alcance, quedará eliminado. Esta noche se presentaron Maju Lozano, Miguel Ángel Rodríguez, Lío Ferro, Anaís Castro, Guillermo Andino, Antonio Occhiato y Martín Souto. El talent show de eltrece tocó una marca máxima de 7,9.

A las 21.40 llegó una nueva edición de Popstars en donde sigue el camino para encontrar a las nuevas estrellas del pop. En este episodio, las sesenta jóvenes que continúan en competencia comenzaron la etapa de los “Talleres Intensivos”. Las participantes tuvieron que cantar en tríos con el desafío de nivelar la armonía entre todas. El talent show de Telefe arrancó con un piso de 8,1 puntos y lideró la franja con un pico de 10,3.

Atrás quedaron LAM con 4,4 y Bendita con 3,4 puntos. En la franja de las 22, BTV con el resumen del día y Bienvenidos a ganar con Hernán Drago pelearon por el tercer lugar con un pico de 2,9 y 2,4, respectivamente.

Pasadas las 22.35 arrancó Mario Pergolini con un piso de 5,3 puntos. Otro día perdido recibió a Carlos Portaluppi como invitado central, que acaba de estrenar junto a Franco Masini la obra de teatro “Dribbling”. El late show de eltrece logró una marca máxima de 5,8 con el monólogo del conductor donde se refirió a una divertida anécdota que vivió junto a su esposa el fin de semana.

Más tarde, PEA y TL9 Denuncia pelearon por el tercer puesto de la franja de las 23 con 1,3 puntos. En lo que a Gran Hermano se refiere, el próximo miércoles una nueva jugadora quedará eliminada.