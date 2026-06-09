Rating: cuánto midió la gala de eliminación de Gran Hermano

Junio será un mes que estará teñido de fútbol, el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y la mayoría de los canales tienen a sus enviados especiales en los lugares estratégicos para contar todo lo que pasa, previo al debut de la selección nacional. Y si bien toda la expectativa de rating y comercial está puesta allí, en la pantalla chica siguen pasando cosas.

La competencia de la noche arrancó con los noticieros en la que se impuso Telefe Noticias con un pico de 10,3 puntos de rating frente a los 6,3 puntos que obtuvo Telenoche. Los ciclos informativos ya tienen a sus especialistas en las distintas sedes en las que se jugarán los partidos del Mundial de fútbol 2026 y gran parte del contenido estuvo relacionado con esto, mientras que LAM conducido por Denise Dumas, en reemplazo de Ángel de Brito que está de vacaciones, marcó 5 puntos y Bendita con Edith Hermida cosechó 3,1.

Es mi sueño sigue buscando a la nueva estrella, que brille en todo el país, y que con su talento e historia conmueva a todos los argentinos. En esta nueva instancia, todos los participantes que fueron pasando de etapa tienen que superarse, en una segunda actuación, para seguir el camino hacia “El Palco del Ópera”. Más de 200 intérpretes de todo el país se presentaron ante Abel Pintos, Jimena Barón, la Mona Jiménez y Joaquín Levinton, que los evaluaron según sus actuaciones. En esta oportunidad se lució Franco Sosa que interpretó “Después de tí” de Alejandro Lerner y puso al jurado a sus pies, esta vez integrado por Ángela Leiva, Carlos Baute, Pintos y Levinton. El ciclo llegó a los 8,4 puntos y quedó segundo en la franja. Por su parte, Pasapalabra lideró con 9,9 en el programa de entretenimientos que conduce Iván de Pineda se enfrentaron Dalma Maradona, Miram Odorico y Marisol Otero versus Valeria Archimó, Gonzalo Suárez y Guillermo Pfening.

Tras convertirse en un fenómeno de audiencia en redes sociales, Triángulo Amoroso, la primera ficción vertical producida por Telefe, con Wanda Nara y Maxi López, llegó a su desenlace con el estreno de sus últimos tres capítulos en redes sociales. La serie lideró su franja en televisión abierta durante todas sus emisiones, con un promedio de 50,01% de share hogares, y alcanzó cifras récord en el universo digital, donde acumuló más de 106,8 millones de reproducciones de video y 3,3 millones de interacciones. El capítulo de este lunes, en televisión abierta, cosechó un pico de 11,6.

Gran Hermano sigue buscando su camino

La casa de Gran Hermano sigue recibiendo nuevos jugadores y hace poco días quien ingresó, en lugar de Gladys la Bomba Tucumana, fue la actriz Alejandra Majluf. Lejos de mostrarse tímida, la nueva participante se sumó a la rutina del día a día con la mejor energía, encontrando rápidamente cómplices para sus primeras horas en el reality. Esta semana Brian Sarmiento, Franco Zunino, Emanuel Di Gioia, Juan “Juanicar” Caruso, Solange Abraham, Yisela “Yipio” Pintos, Andrea del Boca quedaron en la placa, junto a Matías Hanssen, que ya estaba nominado debido a la sanción que recibió por tapar el micrófono. El jueves fueron salvados Andrea, Sol y Emanuel. La gala comenzó liderando la franja con 11 puntos con la expectativa de quién quedaría fuera de juego. El primero en salir de la zona de riesgo fue Hanssen con el 0.5% de los votos, seguido de Juanicar con 2.46% y Yipio 3,7%. Finalmente, Brian y Zunino quedaron en la cuerda floja y el futbolista fue eliminado por segunda vez por el 89,3%, el tercer porcentaje más alto de la historia de GH.. El reality de Telefe lideró la noche con una marca máxima de 13,5 en el momento de la definición.

Mientras que en eltrece, Mario Pergolini recibió en Otro día perdido al actor Fernán Miras, protagonista de la obra teatral Sottovoce. El late show de eltrece llegó a los 6,4 puntos en el monólogo del conductor que dedicó unas palabras para despedir al Indio Solari

Por su parte, Hernán Drago con Bienvenidos a ganar cosechó un pico de 2,4 puntos, mientras Beto Casella en BTV llegó a los 2,3 .En cuanto a los cambios que hizo América TV en sus noches, Pasó en América obtuvo 0,7 mientras TL9 Denuncia se mantuvo tercero con pico de 1 punto. El debut de Polémica en el bar Mundial marcó 0,6 . Con la conducción de Mariano Iúdica, acompañado por Quique Pelemberg, Daniel Fava, Silvina Escudero, Diego Moranzoni, Luis Ventura e invitados especiales, analizarán noche a noche los temas más calientes de la jornada mundialista. Con móviles en Kansas, Dallas, Miami y Los Ángeles , los cronistas Leo Paradizo y Martín Salwe acercarán toda la información deportiva, el color y las historias que se viven alrededor del equipo nacional, llevando a los espectadores al corazón mismo del evento deportivo más esperado del año.