Rating: cuánto midió la gala de eliminación de Gran Hermano

Si bien Gran Hermano quedó opacado por la fiebre mundialista, como casi toda la programación de la pantalla chica, la casa sigue latiendo y la convivencia es cada vez más intensa. A casi cinco meses de su estreno, el reality de Telefe tuvo una semana muy caliente. Tras la eliminación de Leandro Nigro en la placa planta, la sorpresiva salida de Andrea del Boca desestabilizó a los diferentes grupos. La actriz no pasó desapercibida desde el primer día, ya que se involucró dentro del juego y, a la vez, despertó todo tipo de especulaciones entre los televidentes.

Diecisiete son los participantes que siguen en carrera y uno de ellos será el ganador de una edición que, según confirmó Santiago del Moro, terminará en septiembre. Y por la cantidad de jugadores que hay dentro de la casa, la matemática indica que seguramente Gran Hermano tendrá doble o triple eliminación en el camino hacia la final. La placa de nominados de la semana veinte del reality quedó conformada por Matías Hanssen, Juan Carlos López, alias JC, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Manuel Ibero, Mariela Prieto, Sol Abraham, Yisela “Yipio” Pintos y Emanuel Di Gioia.

La competencia de la noche comenzó con Pasapalabra versus Es mi sueño. En eltrece, el nuevo programa de Guido Kaczka, donde se busca a la nueva estrella que brille en todo el país, sigue conmoviendo por las historias de los participantes y el talento que tienen. En esta tercera instancia, todos los concursantes que fueron pasando de etapa tienen que superarse, en una nueva actuación, ganando la mayor cantidad de puntos para seguir el camino hacia “El Palco del Ópera”. Más de 200 intérpretes de todo el país se presentaron ante Abel Pintos, Jimena Barón, la “Mona” Jiménez y Joaquín Levinton, que los evaluaron según sus actuaciones.

En el ciclo de Telefe, que comenzó con un piso de 9,8 puntos, se enfrentaron Ginette Reynal, Naanim Timoyko y Sandra Villaruel versus Noemi Alan, Sandra Smith y Patricia Dal. Del otro lado, se lució Ramiro Cardozo que interpretó “Juntos” del propio Pintos que quedó fascinado con la autenticidad del participante. Es mi sueño llegó a una marca máxima de 8,5. Por su parte, LAM se mantuvo tercero con 4,3 puntos y Bendita lo siguió con 3,7.

¿Qué pasó con la gala de eliminación de Gran Hermano?

La gala comenzó pasadas las 22.30 con un piso de 12,3 puntos, liderando la franja. El domingo bajaron de la zona de peligro Majluf, Hanssen y Mariel Prieto y tras los primeros minutos del ciclo en vivo, Santiago del Moro anunció que el primero salvado era JC con el 0.1% de los votos, seguido de Emanuel con 0,4%, Yipio con el 0,8 % y Sol con el 19.9%. Finalmente, Luana y Manuel quedaron en la cuerda floja y el joven quedó fuera de juego con el 51,2 %. Gran Hermano lideró la noche con una marca máxima de 12,9. Cuando terminó el programa, todos los jugadores quedaron en una nueva placa de votos positivos express. Esto significa que uno se irá el miércoles.

En cuanto al resto de los canales, Mario Pergolini recibió en eltrece a Teté Coustarot . Otro día perdido se mantuvo segundo en la franja con un pico de 6 puntos, durante el monólogo inicial en el que el conductor hizo una inesperada confesión sobre el triunfo de la Selección argentina. Por su parte, BTV con el resumen del día y Bienvenidos a ganar con Hernán Drago pelearon por el tercer puesto con picos de 2,7 y 2,2, respectivamente.. El programa de Beto Casella acaba de cumplir 100 emisiones y se estabilizó, en el último mes, tercero en la franja. Más tarde, TL9 Denuncia llegó a los 1,7 y Pasó en América 1,1.