Rating: cuánto midió la gala de eliminación de Gran Hermano

A pesar del fin de semana largo, la casa de Gran Hermano tuvo unos días muy calientes. Lejos de aquietarse las aguas, la llegada de los nueve exparticipantes para acompañar a las jugadoras en la recta final potenció peleas y revivió viejas rencillas. Danelik Galazán, Brian Sarmiento, Titi Tcherkaski, Tomy Riguera, Campanita Pereira (Stefanny Pereira), Cola Almeida (Sebastián Cola), Nazareno Pompei, Martín Rodríguez y Jenny Mavinga fueron elegidos por sus compañeros para volver por un tiempo. Pero lo que parecía una idea para ayudar a las mujeres que están transitando el tramo definitorio, terminó siendo una revolución.

La noche comenzó con la última semifinal de Es mi sueño con un piso de 7,8 puntos liderando la franja frente a Telefe Noticias con 6,2. Luego de una temporada atravesada por la emoción, el talento y las historias inspiradoras, este martes llegará a eltrece la gran final del ciclo que conduce Guido Kaczka, en una edición especial desde el Teatro Ópera. Los ocho finalistas, que lograron destacarse a lo largo de cada una de las etapas del programa, tendrán la oportunidad de presentarse en vivo desde el escenario de la calle Corrientes, ante el jurado que los acompañó y evaluó durante todo el certamen, y frente al público que siguió de cerca cada momento de este recorrido. Abel Pintos, Jimena Barón, la Mona Giménez, Natalie Pérez y Joaquín Levinton serán los encargados de elegir a la mejor voz amateur del país. En la gala definitoria de este lunes quedaron elegidos los últimos candidatos y se destacó Tomás Cochello que interpretó “Moscato, pizza y fainá” de Memphis la blusera y logró el puntaje perfecto. El talent show llegó a una marca máxima de 9,2.

Del otro lado, en Pasapalabra se enfrentaron Debora Nishimoto, CAE y el imitador Nacho Bulián versus los actores Rodrigo Noya, Alejo Ortíz y David Masajnik. El ciclo que conduce Iván de Pineda se mantuvo segundo en la franja con 8,2 hasta que Es mi sueño fue a la pausa y allí pasó al frente con 8,6. Por su parte, LAM y Bendita se disputaron el tercer lugar en la franja con picos de 4,1 y 3,9, respectivamente.

Pasadas las 22.30 comenzó la gala de eliminación de Gran Hermano con un piso de 10.2 puntos que le dejó Pasapalabra. Tamara Paganini, Alejandra Majluf, Charlotte Caniggia, Luana Fernández y Yanina Zilli quedaron en la placa de votos negativos, luego de que Gisela Yipio Pintos y Sol Abraham bajaron por ser las más populares. En el comienzo del programa Santiago del Moro anunció que Charlotte salió de la zona de peligro con el 0.8 % de los votos. Luego llegó el turno de Tamara con el 1.2 %, seguida de Zilli con el 11.5%. Luana y Majluf quedaron en la cuerda floja y ,finalmente, la actriz quedó fuera de juego con el 57.1%. El reality lideró la franja con una marca máxima de 11,0.

En cuanto al resto de los canales, Mario Pergolini se mantuvo segundo en la franja con un pico de 7.4 puntos durante el monólogo inicial, en el que el conductor se refirió a su vínculo con Charly García y cómo le complicó la crianza de sus hijos. En Otro día perdido recibieron como invitado central a Coco Sily y también contaron con la orquesta de la Escuela de Chascomús para interpretar la Marcha de San Lorenzo dirigida por Nelson Castro. Por su parte, BTV con el resumen del día, con un compilado por el feriado, y Bienvenidos a ganar con Hernán Drago se disputaron el tercer lugar con un pico de 2,1 y 2,0 respectivamente. Más tarde, Pasó en América con 1,2 punto y TL9 Denuncia con 1,0, quedaron tercero y cuarto respectivamente.