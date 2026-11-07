Rating: cuánto midió la tercera gala de eliminación de Masterchef Junior

Desde su debut, Masterchef Junior viene cosechando buenos números de rating considerando que el viernes es el día de menor encendido de la semana. La empatía con la que conduce Vero Lozano junto con la frescura de los pequeños cocineros, le agrega atractivo a un formato que ya es exitoso de por sí.

Los jóvenes ya tuvieron que preparar hamburguesas, pasta y cookies para Halloween. Y a medida que avanza la competencia los desafíos se complican. Pero no todo es felicidad dentro del programa, ya que tal y como está establecido en el formato, cuatro participantes abandonaron el programa. Toto, Emilia y Aurora fueron los que entregaron los peores platos y, por eso, quedaron fuera de juego.

Este viernes, la gala comenzó con un piso de 7 puntos liderando la franja. Bajo la atenta mirada de Maru Botana, Ian Lucas y Germán Martitegui los pequeños cocineros tuvieron que preparar un plato a base de pechuga de pollo. Pero como en Masterchef nada es lo que parece, dentro de la receta tuvieron que incluir todos los ingredientes sorpresa que tenían once cajas ‘mamushkas’.

A medida que avanzaron con las preparaciones, las dificultades fueron creciendo y el rating también: el reality trepó a los 8,6 puntos. A la hora de las devoluciones, los resultados fueron dispares. Camille presentó arroz hervido con pollo, camarones y vegetales salteados, mientras que Dante optó por una pechuga de pollo con mozzarella sobre base de arroz con camarones por el que fue felicitado: “Esta espectacular, que hayas rellenado la pechuga es muchísimo y la técnica está muy bien usada”, le dijo Martitegui. Alma cocinó pollo en cubos salteados con arroz, verduras y ananá a la que le faltó condimentos y una salsa; Zoi entregó arroz salteado con pollo y camarones a la crema.

Tomás presentó pollo a la plancha, bastones de ananá y arroz con verduras y Renata, una pechuga al horno con chutney de ananá. Por su parte, Ámbar cocinó pollo marinado al curry con arroz y Valentín un pollo marinado con salsa de limón, curry y arroz con camarones. Giulietta presentó una pechuga a la plancha con arroz saborizado en salsa de ananá y Ringo y Teo prepararon brochetas de pollo, ananá y camarones.

Masterchef Celebrity lideró con un pico de 9,6 puntos, en la noche en la que Teo y Tomás tuvieron los mejores platos y Alma quedó fuera de juego.

¿Qué pasó con el resto de la televisión?

Pasadas las 21 comenzó Guido Kazcka con la segunda etapa de Es mi sueño con un piso de 4,6 puntos, segundo en la franja. En este tramo del programa, los famosos estaban interpretando diferentes canciones con dos participantes por vez, en el camino de eliminar candidatos que no llegarán al palco del Ópera. En esta noche se destacó Nati Pastorutti que cantó con dos voces extraordinarias y en una definición difícil, Cristian Figueroa ganó su lugar junto a ella. Eltrece quedó segundo en la franja con un pico de 6,1. El tercer lugar fue para LAM con pico de 4,7 y Bendita con 3,5 puntos quedó cuarto.

Pasadas las 22.30, en Otro día perdido, Mario Pergolini recibió a Sebastián ‘Pollo’ Vignolo como invitado central. El late show de Eltrece arrancó con un piso de 5,2 puntos y llegó a una marca máxima de 6,8 puntos, en el mano a mano con el periodista, frente a los 6,1 de Pasapalabra. Por su parte, BTV con 2,2 y Bienvenidos a ganar con 1,8, pelearon el tercer lugar en la franja.