Rating: el debut de la selección argentina en el Mundial hizo explotar los números de la televisión abierta

Desde que comenzó el Mundial 2026, Telefe subió sus números considerablemente. Y es que el fútbol es de los pocos eventos en vivo que sigue moviendo la aguja del rating dentro de la televisión abierta. De hecho, el año pasado, los primeros quince programas con mayor audiencia estuvieron relacionados con diferentes partidos y eventos deportivos. Como muestra basta con el promedio de México vs. Sudáfrica que cosechó 21,3 puntos o los 21,9 que obtuvo el encuentro de Brasil y Marruecos.

Frente a estos resultados, había mucha expectativa por saber la medición que haría el debut de la selección argentina en el Mundial. Telefe, el canal de televisión abierta que más partidos transmite, armó desde temprano una programación especial para el debut de la albiceleste. A las 17.45 comenzó con “Palpitando la previa” que marcó 7,2 puntos. A las 18.30 llegó una nueva edición de Por el mundo, Mundial. Desde hace días, Marley junto a Ian Lucas están recorriendo las ciudades que son sede de la Copa del Mundo. En esta oportunidad, la dupla estuvo transmitiendo desde Kansas City y alcanzó un pico de 8,8.

Messi convirtió los tres goles de la selección Aníbal Greco - La Nación

A las 19.30 arrancó una emisión especial de Telefe Noticias que llegó a los 9,1 puntos para darle paso a las 20 a la previa del partido Argentina versus Argelia que llegó a los 32,8 puntos, adelanto lo que serían los números de rating del encuentro. La pelota comenzó a rodar pasadas las 22hs con un piso de 36,2 puntos. A los dieciséis minutos de iniciado el encuentro, Lionel Messi recibió un pase entre líneas de Rodrigo De Paul, aceleró hacia el área y definió con un remate preciso al ángulo, Con su gol, puso el 1-0 para la selección en el debut mundialista en Kansas City. En esa instancia el rating trepó a los 37,2. Argentina controló el primer tiempo que llegó a un pico de 38 puntos.

Messi se convirtió en el máximo goleador de los mundiales junto a Klose

El segundo tiempo arrancó con un piso de 34 puntos de rating. Lionel Scaloni hizo un cambio: Nahuel Molina por Gonzalo Montiel. A los quince minutos, tras un despeje, Alexis Mac Allister probó desde afuera del área, Luca Zidane dio rebote y Lionel Messi apareció libre dentro del área para empujar la pelota al gol con la derecha. Con su doblete, puso el partido 2-0 en Kansas City y el rating trepó a los 35,2. Finalmente, Nicolás González asistió al capitán, que encaró de derecha hacia el centro y sacó un zurdazo preciso contra el palo para vencer al arquero. Con su tercer gol de la noche, Messi alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo. La marca máxima de la segunda etapa fue de 35,7.

Messi salió sustituido por Nicolás Gonzáles JUAN MABROMATA - AFP

Los demás canales modificaron su programación para proteger a sus programas del huracán que provocó el número de rating de la Scaloneta. Cada vez que juega la selección, las otras señales quedan muy perjudicadas en materia de audiencia. De hecho, eltrece decidió levantar Es mi sueño y Otro día perdido, para no exponerlos, y en su lugar emitió dos films: “Upgrade, primera clase” con Camila Mendes, Archie Renaux, Marisa Tomei y “4x4” con Peter Lanzani y Dady Brieva cosecharon 1 punto. En cuanto a América y el Nueve se mantuvieron debajo del punto. Cabe aclarar que el partido también pudo verse por TyC Sports, DSports y la Televisión Pública. y que entre las tres señales llegaron a los 18 puntos. El próximo desafío de la albiceleste será el lunes versus Austria en el Estadio Dallas.