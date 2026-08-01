Pampita encendió las redes con su osado traje de baño de dos piezas durante sus vacaciones en Punta Cana

A Carolina “Pampita” Ardohain le encanta viajar, ya sea dentro de la Argentina o por el mundo. Normalmente lo hace acompañada por sus amigas, su hermano o sus hijos, aunque también realiza escapadas románticas con su pareja Martín Pepa. Su más reciente destino fue uno de playa: Punta Cana. Fiel a su estilo, compartió con sus seguidores los looks que llevó en su valija para las vacaciones y encendió las redes con una osada producción de fotos para modelar su traje de baño de dos piezas.

Durante los últimos meses, la modelo armó y desarmó varias valijas. Entre junio y julio voló ida y vuelta a los Estados Unidos para asistir al Mundial. Hizo la cobertura de la mano de la plataforma DGO, el streaming de DirecTV, y disfrutó en vivo los partidos de fase de grupos frente a Argelia y Austria, el de 16avos de final contra Cabo Verde y el de los cuartos de final contra Suiza. Vio la semifinal con sus hijos en Buenos Aires y, tras celebrar en el Obelisco, viajó con sus hijos Beltrán y Benicio, su hermano Guillermo y su pareja Martín Pepa a la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. A su regreso, se trasladó y voló con su familia y sus amigos a Villa La Angostura para pasar parte de las vacaciones de invierno y celebrar el cumpleaños número cinco de Ana, su hija menor, fruto de su relación con Roberto García Moritán.

Los looks de Pampita durante sus vacaciones en Punta Cana (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Actualmente, Ardohain se encuentra en Punta Cana. Tras el frío y la nieve de la Patagonia, pasó al calor del Caribe. Aprovechó para relajarse en la playa y trabajar en su bronceado, zambullirse en la pileta y pasar tiempo de calidad con sus seres queridos. Como de costumbre, hizo varias publicaciones en Instagram, red social en la que acumula 8,2 millones de seguidores, para mostrar sus looks: desde un minivestido marrón de espalda abierta y falda de volados y uno blanco al cuerpo con escote en V hasta una jugada pollera tejida con aberturas que combinó con una camisa blanca atada a la cintura.

Pero sin duda el look que más dio que hablar fue el que usó para bajar a la playa. La modelo posó en un camastro ubicado perfectamente frente al mar, luciendo una microbikini modelo triangular marrón, uno de los colores tendencia de la temporada.

La modelo compartió en sus redes la sesión de fotos que hizo en la playa (Foto: Instagram @pampitaoficial)

La modelo se lució con un traje de baño de dos piezas color marrón (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Pampita mostró la intimidad de sus vacaciones en Punta Cana (Foto: Instagram @pampitaoficial)

La combinó con un par de lentes de sol espejados y, fiel a su estilo, no dudó en jugar con la cámara. Si bien la locación fue la playa, cambió de lugares y posó sentada en la arena, recostada en una palmera y sosteniendo un flotador amarillo.

La modelo también se lució con un traje de baño bordó y blanco (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Pampita y Anita a pura risa en Punta Cana (Foto: Instagram @pampitaoficial)

El segundo traje de baño que Carolina Ardohain usó durante sus vacaciones fue uno de dos piezas triangular a rayas bordó y blanco con detalles en beige y dorado en los breteles. Por encima sumó un vestido largo color marrón de espalda abierta y sumó un sombrero y lentes de sol negros. Si bien en prácticamente todas las fotos que subió durante esta semana posó sola, en un par de ellas se mostró con la pequeña Ana mientras degustaban un helado.