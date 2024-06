Rating: la eliminación de Furia y la nota de Marcelo Tinelli a Lionel Messi recalentaron el prime time

Escuchar

La televisión tuvo su supermartes, a pesar de los bajos números que en general viene cosechando. La eliminación de Juliana Scaglione , más conocida como Furia y por ser la participante más polémica de Gran Hermano, le dio al reality la cuarta marca más alta de rating de junio: 18,9 puntos . Pero, además, por obra de la casualidad o estrategia de las gerencias de programación, América decidió emitir la entrevista completa de Marcelo Tinelli con Lionel Messi y Marley regresó esta semana a Telefe de la mano del ciclo Por el Mundo Copa América

La franja de las 21 se recalentó con estos dos reportajes. El mano a mano con el astro del fútbol le dio a la pantalla de América un promedio de 2,9 puntos con un pico de 3,7 puntos, números similares a los de LAM, que ayer fue lo más visto del canal con 3,3. Si bien el astro del fútbol habló de todo, en la red social X se bromeó sobre el color de pelo rosado de Marcelo y el gaste de la pulga: “Jugado el color. Pero el rosa se lleva mucho acá. Me sorprendió, es jugado. Acá igual no pasa nada. Allá es jodido. Un frío bárbaro hace encima ahora. Acá con el calor y todo, pasa. Allá es jodido”.

El lunes feriado, Telefe decidió estrenar la nueva temporada de Por el mundo, edición Copa América, con Marley, que logró 11 puntos . En tanto, la segunda edición de Por el mundo promedió 11,8 y le dejó un buen piso de rating al ciclo que conduce Santiago del Moro. La gala arrancó con 17,5 puntos y se fue calentando con los gritos de las diferentes tribunas hasta llegar a los 20,8. La salida de Furia no fue menos polémica que su estancia en la casa.

Se vivió como una final para Gran Hermano. La previa del día anterior había obtenido un promedio de 16,6 puntos, con la salida de Bautista y Emmanuel, que preparó el escenario para lo que sería una de las batallas finales del reality . Furia, la más odiada y amada, estaba en la cuerda floja en un mano a mano con Martín Ku. Si bien los números no se supieron hasta el final del programa a la medianoche, durante todo el día en los programas satélite y en los de los detractores, todas las fichas estaban puestas en que ella se iría.

A seis meses y una semana de haber entrado, la que se veía como la favorita de parte del público, abandonó el reality. Con el 62,4% de los votos, Scaglione se fue sin despedirse de los “Bros”. Hacía tiempo que un personaje no dividía tanto la pantalla. Su personalidad avasallante, su machismo disfrazado de “sororidad” y los desbordes constantes, hicieron que quedara fuera de juego. Si bien fue una gran jugadora, su propio personaje se la terminó comiendo . Su violencia constante, los dichos discriminatorios y el encierro, le sacaron lo peor.

En el momento de la despedida le susurró a Emma: “Lo sabía” y le aconsejó a Darío no separarse de su compañero. En cuanto a los “Bros”, sus principales contrincantes, hizo como siempre: los llenó de insultos y acusaciones varias. “Ustedes no me saluden, cacatúas asquerosas. Me trataron como una reina a último momento, pero son la misma mierda de siempre. Gracias por ser unos falsos”, concluyó.

Antes de salir le habló a su público: “ Gracias gente, gracias por todo lo que se alcanzó. Estoy muy feliz . No puedo ver a mi hermana mal, prefiero estar afuera y que mi hermana no sufra más”.

El momento de salir de la casa no fue lo peor porque no se vieron en pantalla de Telefe los insultos de los furiosos fans de Juliana, que al grito de “injusticia”, cuestionaban los resultados. Además, fuera de los estudios del canal, varios simpatizantes de “la pelada”, como les gusta llamarla, agredieron a ex participantes de GH con piedras.

Lo cierto es que todo este escándalo, le dio a Gran Hermano la cuarta marca más alta del mes de junio con un promedio de 18,9 puntos, con cuartos de 20,2. Para comparar, basta recordar que el amistoso de la Selección Nacional frente a Ecuador logró la performance más alta del año con 26,2 puntos de rating y más de 82% de share y la gala de Gran Hermano con la salida de Virginia logró 20,3 puntos de rating. Y el encuentro de Argentina frente a Guatemala cosechó 20 puntos.

Seguramente, durante toda la semana la televisión le saque el jugo a Furia que, cuando bajen las luces del centro, quedará en la historia del ciclo como la más polémica.

Temas Rating de TV