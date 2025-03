Rating: Georgina Barbarossa recordó a Gasalla; Yanina Latorre pisó fuerte y GH logró picos de audiencia

Este martes parecía ser uno más dentro de la televisión abierta, todos los programas de la mañana estaban con los pormenores del último conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi por sus hijas, después de un fin de semana de terror en el que se filtraron diferentes audios y videos cargados de violencia. Los abogados de ambas partes deambularon por varios móviles hasta que se conoció la triste noticia de la muerte de Antonio Gasalla. El fallecimiento del capocómico a los 84 años sacudió a todo el mundo del espectáculo y la pantalla chica se hizo eco de inmediato.

Georgina Barbarossa, amiga del actor, tuvo que hacer el anuncio en vivo y conmovida contó: “Fue un gran maestro. Tenía un carácter espantoso, siempre nos peleábamos... Era cabrón como pocos, yo trabajé con él mucho tiempo y sabía cuándo se enojaba de verdad. Aprendí mucho de Antonio. Fue la primera persona que me hizo sentir linda arriba de un escenario, además de darme esa seguridad de hacer esos cambios rapidísimos”. Telefe decidió levantar Ariel en su salsa , como lo hizo la semana pasada con la previa de la marcha por los jubilados en el Congreso, y extendió el ciclo de la actriz y conductora hasta las 12.30. El envío fue lo más visto de la mañana con 4,9 puntos de rating y estuvo seguido por un flash de noticias que se dedicó a recordar al creador de El palacio de la risa con un promedio de 6,6 puntos. La mayoría de los programas que destinaron gran parte del espacio para homenajear a Gasalla tuvieron buenos números: Cortá por Lozano lideró la franja con 5,9 puntos. En tanto, LAM cosechó 3,7; Intrusos hizo 3 puntos y Viviana en vivo y Bendita 2,9. Por su parte, Lape Club Social Informativo midió 1,2 puntos y quedó cuarto entre las preferencias de los televidentes e igualó la marca más baja desde su debut.

Georgina Barbarossa despidio a Antonio Gasalla

En cuanto al segundo día al aire de Sálvese quien pueda, el ciclo de América TV promedió 2,9 puntos y si bien bajó 1 décima con respecto al debut, quedó muy cerca de eltrece. El ciclo Los 8 escalones de Guido Kaczka obtuvo 3,1 puntos y esta será una pelea que habrá que seguir de cerca, en una franja que lideró la novela turca Amor a cualquier precio, muy cómodamente, con 7,6 puntos.

Anoche, Latorre tuvo un nuevo enfrentamiento, esta vez fue con Toti Pasman al que le respondió sus críticas al programa. Además, se metió en el cruce entre Nancy Pazos y Mariana Brey en el programa de Barbarossa y nuevamente criticó a su excompañera Estefanía Berardi, en la sección “Fondo de olla”, donde demuestra su reprobación a ciertas actitudes de los famosos. Aun sin cortes comerciales, el ciclo debutante va encontrando de a poco el perfil de lo que será la propuesta definitiva.

Una noche caliente para GH

En cuanto al prime time, Gran Hermano obtuvo el segundo promedio más alto del año con 16,2 puntos, en la primera parte, y 12,3, en la segunda. La pelea que provocó la decisión de Luciana Martínez de fulminar a Eugenia Ruiz, beneficio que le dio haber atendido el teléfono rojo, le dio al reality un pico de 17 puntos y un cuarto de 75,7% de share, la marca más alta del programa de las últimas seis emisiones y se convirtió así en lo más visto del día. Todo comenzó cuando Santiago del Moro le pidió a la santacruceña que eligiera a uno de sus compañeros para mandar a la placa de nominados. Sin dudar, eligió a la santiagueña que estalló en llanto porque según ella esta fue la gota que rebalsó el vaso, en una semana en que la pasó muy mal dentro de la casa. La tensión podía sentirse en el aire, nadie decía una palabra hasta que el conductor les comunicó a ambas que la segunda parte del premio incluía que pasen juntas una “noche romántica” en el SUM comiendo rico y viendo una película. Las caras de todos se transformaron, ya que las dos son enemigas íntimas.

La bronca contenida de la actriz hizo que le dijera de manera muy violenta a la bailarina varias cosas que tenía atragantadas sobre ella apenas se sentaron a comer: “No te soporto. Te creés mil. La cara de diabólica que ponés, te juro que es impresionante. No te soporto, no te aguanto. Ay, Dios, ¿qué te creés? Te creés mil. Que estaba buscando un clip con vos, me has dicho el otro día. ¿Te creés Susana? O sea, por Dios. ¿Cómo me busco un clip con vos, hija? Me aburrís. Sos lo más aburrido que he visto en mi vida. Si yo fuera una jugadora, estratega, no utilizaría las herramientas que usás vos. Del lleva y trae, de la tergiversación”. Todo esto ocurrió frente al silencio de la joven miembro del Tridente que solo alcanzó a decir: “Si sos nuevita y estás en placa, de algo te tenés que colgar”.

La noche terminó con las dos jugadoras mirando el film Nace una estrella. Por otro lado, Juliana Scaglione ganó el liderazgo, tras superar el desafío de preguntas y respuestas y fulminó a Chiara Mancuso, en la búsqueda de una placa fuerte para el día lunes.

El resto del prime time se repartió con el poco rating que quedaba: The Balls! obtuvo 5,7 puntos y La voz ausente cosechó 2,4 puntos, la medición más baja en lo que va de la serie. Pasó en América promedió 1,6 puntos y Bienvenidos a ganar 1,4 puntos.

Ariel López Cucatto Por