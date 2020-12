El fenómeno MasterChef Celebrity: ayer hizo 18 puntos de rating

MasterChef Celebrity lideró el rating del martes con desafíos en base a recetas italianas Crédito: Gentileza Telefe

El martes tuvo, como es habitual, a MasterChef Celebrity liderando las marcas del rating televisivo. El certamen gastronómico de Telefe alcanzó 18 los puntos, una cifra superior a su promedio habitual, confirmando que se trata de uno de los fenómenos de la actual temporada. En eltrece, Bienvenidos a bordo sigue siendo el programa más visto de la emisora: el ciclo conducido por Guido Kaczka promedió 9,9 puntos. En el mismo canal, Cantando 2020 llegó a 7,8 puntos. El concurso de canto mantiene un número parejo, pero debe lidiar con el gran suceso de Telefe conducido por Santiago del Moro.

En el formato inglés de cocina que emite Telefe, el jurado Donato de Santis se lució con una de sus especialidades: la pizza. "No todo es malvado, también hay un poco de clemencia", dijo el cocinero cuando convocó a los participantes para que observaran cómo lograba el estiramiento de un bollo de manera perfecta y con una técnica inusual.

También se vivió un momento de tensión, algo cada vez más frecuente debido al incremento de la exigencia y al acercarse el programa a las instancias más decisivas. Cuando el desafío marcó que Federico Bal debía preparar su pizza, una mirada del participante no convenció al jurado: "Cancherear no hace que te salga mejor la pizza", le remarcó Germán Martitegui, volviendo a demostrar que Bal no es uno de sus participantes preferidos.

En Cantando 2020, Charlotte Caniggia corrió con tacos altos y la conductora Laurita Fernández la imitó. Inmediatamente, su compañero Ángel de Brito le tocó la panza y le preguntó si estaba todo en su lugar, actitud que muchos entendieron como un guiño sobre un posible embarazo.

Anoche, Luisa Albinoni se despidió de la competencia de canto perdiendo el reñido duelo que quedó en manos de Agustín "Cachete" Sierra. La actriz ingresó en reemplazo de Carmen Barbieri, que se ausentó del programa por problemas de salud y logró sostener una participación más que digna. Albinoni se lució y demostró que es una artista dúctil y, quizás, algo desaprovechada a lo largo de su carrera.

En la disputa informativa del prime time, Telefe Noticias lideró con 8,8 puntos, aunque con poca diferencia sobre Telenoche, su competidor directo. El noticiero de eltrece promedió 8,3 puntos, sin la presencia de María Laura Santillán, una ausencia sugestiva en momentos donde se habla de su inminente alejamiento de la conducción del icónico noticiero.

Las ficciones de Telefe siguen rindiendo muy bien: Alas rotas llegó a 7,7 puntos; Guerra de rosas logró 7,4 puntos; Floricienta alcanzó los 8,6 puntos de promedio; Historias de corazón hizo 9,5 puntos y Fuerza de mujer lideró con 11,1 puntos, una gran cifra en el horario central y antecediendo a MasterChef Celebrity.

El gran premio de la cocina fue otro de los programas que funcionó muy bien durante el martes. El programa de eltrece, conducido por Carina Zampini, alcanzó los 6,2 puntos de promedio en una jornada donde el jurado Christian Petersen fue reemplazado nada menos que por su hermano Roberto.

