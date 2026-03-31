Rating: cuánto midió la vuelta de Mario Pergolini a la tv

Desde hace tiempo, la realidad de la televisión abierta está atravesada por la crisis económica y la falta de ideas. Eso llevó a la pantalla chica a convertirse en una repetidora de temas con programas de panel durante todo el día. Son pocas las ofertas que se diferencian dentro de una programación monocorde que no enamora a nadie. Salvo los realities de Telefe y algunas propuestas de entretenimientos de eltrece, todo se convirtió en una gran tertulia que debate desde los conflictos entre Wanda Nara y Mauro Icardi a la guerra en Medio Oriente, sin escalas.

En este contexto, en julio del año pasado, luego de varias críticas a la televisión, Mario Pergolini volvió a la pantalla chica con una fórmula que siempre le fue esquiva a la industria local: el formato de late show. Otro día perdido nació como la versión argentina de este género que combina humor y actualidad, con un invitado famoso que muchas veces se suma a la lógica de la propuesta. Un conductor irónico y sagaz como Pergolini, junto a dos laderos, Agustín Aristarán y Laila Roth que le hicieron el camino más fácil, lograron hacer de la propuesta una de las más atractivas e innovadoras del 2025.

El ciclo tuvo, el año pasado, varias cosas que marcaron la diferencia: secciones producidas íntegramente con IA, invitados famosos que no dan muchas entrevistas, personajes ignotos con buenas historias para contar y, por sobre todas las cosas, un programa guionado y producido minuto a minuto. Cabe aclarar que detrás de Pergolini están Diego Guebel y Alejandro Borensztein, dos profesionales que se destacaron en la mayoría de sus propuestas para la pantalla chica. Y si bien, en un comienzo, al late night show le costó instalarse, se convirtió en aire fresco para la televisión abierta. La primera temporada que llevó adelante el ex-CQC no solo logró conquistar a un público que cada vez está más esquivo a ver TV de manera tradicional, sino que instaló un estilo amable a la hora de entrevistar, sin dejar de ser picante, innovó en la manera de presentar los PNTs (publicidad no tradicional) con inteligencia artificial y tuvo en espera a primeras marcas que lo quieren auspiciar. Su promedio más alto fue de 7.1 puntos, el día que fueron invitados Eugenia “China” Suárez y Mauro Icardi.

Este lunes comenzó la segunda temporada pasadas las 22.30 con un piso de 5.7 puntos que le dejó Es mi sueño con Guido Kazcka. En el concurso de talentos de eltrece se destacó Lautaro Rivas, que renunció a su trabajo, dejó todo por su sueño y conquistó al jurado con “Selva” de La Portuaria. Mientras tanto, Pasapalabra lideraba la franja con 11.1.

La apertura fue un sketch de la reunión de producción de todo el equipo de Otro día perdido proyectando lo que sería el estreno del primer programa con la participación de Soledad Silveyra y Nicolás Vázquez. En el estreno el ciclo conservó el monólogo inicial, tras la tradicional presentación, en el que el conductor se refirió a todo: “Otro año más, yo pensé que no iba a durar nada esto. Le agradezco al canal aunque no dejo de pensar que la televisión está muerta”, bromeó Pergolini. En esta instancia, el rating subió a los 7 puntos, la marca máxima del debut.

Lo acompaña nuevamente Agustín Aristarán que supo ser más que un buen ladero en la primera temporada y se sumó Evelyn Botto, en lugar de Laila Roth, con acertadas participaciones. Luego de comentar las noticias del día dio paso a una canción de bienvenida que varios políticos le hicieron al recién llegado realizada con IA, en la que estaban Javier y Karina Milei, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, entre otros. Luego otro segmento fue el Peteco Aguirre, un hombre de San Isidro que se refirió a la decadencia de la Argentina, recordando cómo eran los ferrocarriles en los años 50, en tono irónico. También volvieron las efemérides con Esteban Echenique, otro de los segmentos realizados con IA.

El momento del reportaje mano a mano con Luisana Lopilato tuvo de todo: desde su paso por la escuela Cris Morena, su relación con Michael Bublé y la confesión por parte de la actriz que no le deja ver Rebelde Way a sus hijos. La entrevista se mantuvo arriba de los 6 puntos, con un pico de 6.8. Luego se sumó Teo López Puccio que habló de matemáticas, una característica del programa.

Del otro lado, Telefe preparó una gala de eliminación acompañada del ingreso de una histórica del programa, Tamara Paganini. Aquella joven que fue parte de la primera edición de Gran Hermano y que después le hizo juicio a la productora y a la psicóloga del programa, hoy volvió y lógicamente se reflejó en el rating. Con un pico de 13.5 puntos, GH lideró la franja, en la noche en la que Franco Poggio quedó eliminado.