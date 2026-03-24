Rating: todos los números de la gala de eliminación con votos positivos de Gran Hermano

Este lunes se cumplió un mes desde que los 28 participantes entraron en Gran Hermano. Desde figuras de la televisión, a tiktokers e influencers de las redes sociales, un grupo muy heterogéneo empezó a convivir en la casa más famosa del mundo. Y si bien en un comienzo hubo quejas de los televidentes por la cantidad de famosos y personajes conocidos que ingresaron al reality, con el correr de los días los conflictos de la convivencia, las historias personales y los enfrentamientos lograron atrapar el interés del público.

Lo cierto es que la Generación dorada, nombre que le dieron a esta edición para celebrar los 25 años del ciclo, le dio pie a la producción de GH para implementar todo tipo de cambios dentro del formato. Y es que en menos de un mes, el programa tuvo cuatro eliminados, dos personas hospitalizadas, una participante que se fue por la muerte de su padre, dos nuevos ingresos y una expulsión por motivos de racismo. Y si algo le faltaba, estrenaron el DAR (Derecho a réplica) Experimentado primero en Italia, el derecho a réplica le permite a una persona ajena al reality presentarse frente a frente con cualquiera de los participantes con el que esté relacionado para poder dar su versión de algo que hayan dicho dentro de la casa.

Kennys y Lola fueron los últimos en placa

Esta semana una de las figuras que es centro del reality tuvo que salir de la casa por problemas médicos. Andrea del Boca fue hospitalizada para hacerse chequeos por un cuadro de presión alta. Este proceso que es parte del protocolo del reality despertó todo tipo de especulaciones dentro y fuera de la casa. Santiago del Moro aclaró en sus redes sociales: “Amigos, a los que preguntan por Andrea les cuento que su vuelta a la casa depende del alta médica, en caso contrario en su lugar ingresará un reemplazo”.

En cuanto a las nominaciones, debido a un complot grupal, Gran Hermano decidió que todos fueran a la placa de votos positivos. Manuel Ibero, líder de la cuarta semana, la noche anterior había fulminado a Cinzia Francischiello, además de prohibirle el voto al igual que a otros diez jugadores. La alianza fue entre Manu, Brian Sarmiento, Titi Tcherkaski (que no nominó), Nazareno Pompei y varios jugadores más con el objetivo de ir en contra de Sol Abraham, Emanuel Di Gioia, Eduardo Carrera y Cinzia. Gracias a la decisión del público, Andrea, Yanina Zilli, Emanuel, Solange, Daniela De Lucía, Pincoya, Yipio y Cinzia continuaron en competencia. La sanción por complot dejó al descubierto varias alianzas y estrategias y a la vez sentó un precedente entre los jugadores que tendrán que encontrar la manera de seguir adelante sin este tipo de trampas. El domingo salieron de la zona de peligro nueve participantes más, en medio de una tensa cena de nominados. Manu, Eduardo, Brian, Titi, Mavinga, Franco, Danelik, la Maciel y Lolo.

La competencia del prime time, en medio de un fin de semana extra largo de números bajos, arrancó a las 21.40 con la vuelta de Pasapalabra con los participantes MasterChef Celebrity: Ian Lucas, La Reini, Andy Chango, Agustín Cachete Sierra, el Chino Leunis y Walas. El ciclo de entretenimientos que conduce Iván de Pineda comenzó liderando la franja con un piso de 7.3 que le dejó Telefe Noticias, mientras que Es mi sueño con Guido Kaczka marcaba 6 puntos. En el talent show de eltrece se lució Joel Egel que enamoró con su voz interpretando el tema “Y ¿si fuera ella?”, de Alejandro Sanz, conquistó a los 4 jurados y logró el verde perfecto.

Pasapalabra lideró la franja con un pico de 9.8 puntos que le dejó al comienzo de la gala de eliminación de Gran Hermano. Mientras que Juanicar, Kennys, Lola, Luana, Martin, Nazareno y Zunino estaban a la espera de ver quién quedaba fuera del reality, Santiago del Moro anunció que Andrea del Boca fue dada de alta y regresó a la casa. Con la vuelta de la actriz la pantalla de Telefe subió a 10.3.

El primero en salir de la zona de peligro fue Nazareno con el 33.3% de los votos positivos, seguido de Juanicar con 35.5%, Martín con el 43,1%, Luana con 50.6% y Zunino con 51.7%. En la otra competencia, la del rating, Es mi sueño tuvo una marca máxima de 6.4 puntos, mientras que Bienvenidos a ganar con Hernán Drago con pico 1.7 se mantuvo tercero y BTV con Beto Casella cosechó una marca máxima de 1.5, en cuarto lugar.

Gran Hermano llegó a una marca máxima de 11.2 puntos, en la noche en la que Kenny y Lola quedaron en la cuerda floja. Finalmente, el peluquero de Wanda Nara se fue de la casa Gran Hermano por decisión de la gente.