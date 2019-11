Charlotte a un paso de sumarse a la temporada teatral 2020. Crédito: JORGE LUENGO / LAFLIA

20 de noviembre de 2019 • 02:04

La frase "el enemigo en casa" puede entenderse de muchas maneras. En el caso de Charlotte Caniggia, su constante inseguridad es alimentada por su padre, Claudio Paul. Ya durante su performance y sentencia, la participante contó que el exjugador le había dicho que bailaba horrible y que nunca iba a aprender.

Durante el programa del martes, Marcelo Tinelli recordó el episodio y se lo trajo a colación: "Ojalá que se le haya ido eso que le dijo su padre de que era un desastre, de que nunca va a triunfar. Esta es la noche para que la rompa en el baile". Charlotte, a su vez, estaba mejor plantada y de mejor humor que en el programa anterior, y se descargó (medio en broma, medio en serio) contra el Pájaro: "Papá, andate al c. Andá a jugar al fútbol".

Intentando mantener el tema en un entorno de humor, el conductor recordó una frase de Khalil Gibran para darle como ejemplo a la participante, pero Caniggia no supo de qué le estaba hablando. Intentó insistir pidiéndole a la chica que leyera una segunda frase del pensador libanés que apareció en la pantalla gigante del estudio: "Solo la semilla que rompe su cáscara es capaz de atreverse a la aventura de la vida". Charlotte no solo se trabó a la hora de reproducirla, sino que tampoco la comprendió: "No entendí nada, Marce; ya está", le cortó el tema.

Enseguida, y mientras recibía el pase a la siguiente ronda, Flor de la V reconoció que está en charlas con Charlotte para llevársela con ella a la temporada de verano. "Me encantaría tenerla", adelantó. Y si bien ambas reconocieron que hay negociaciones, fiel a su estilo, la convocada dijo: "Depende cuánta plata hay. Si no hay guita, no vamos". Luego se supo que por ahora ese es el único impedimento, que el dinero ofrecido no es todavía suficiente para que la mediática acceda a quedarse sin vacaciones y subirse a las tablas en el verano 2020.