Cinthia Fernández y Martín Baclini se llevaron uno de los puntajes más bajos en la ronda de cha cha pop Crédito: Prensa Laflia

17 de septiembre de 2019 • 22:59

Desde su debut en la pista del " Súper Bailando", los problemas amorosos de Cinthia Fernández y Martín Baclini son el tema casi excluyente de sus previas. Este martes, sin embargo, Marcelo Tinelli quiso ahondar en las declaraciones que la vedette realizó sobre dos de sus competidoras.

En principio, Fernández se refirió al desempeño de la amiga íntima de su pareja, Luciana Salazar, que pese a su fallido desempeño en esta ronda, cosechó un alto puntaje. "Son errores muy evidentes. Arrancó bien y...", expresó con picardía.

También se quejó de que Florencia de la Ve haya pedido un reemplazo. "Con una costilla fisurada podés bailar. Hace diez años, yo patiné con dos costillas fisuradas", recordó Fernández.

Tras verlos bailar, Ángel De Brito -dueño del voto secreto en esta ronda de cha cha pop- indicó que no le gustó la propuesta. "Es muy difícil este ritmo y deja expuesto al que no baila", indicó y pidió la devolución del BAR.

"Me gustó mucho el comienzo, pero en este ritmo, se notó mucho la diferencia entre ellos. Tiene que trabajar el movimiento de cadera, de los brazos y el paso básico. Cinthia bailó divino, pero es una pareja. Pareció una pasada", indicó Pampita Ardohain (4).

Florencia Peña (7) agregó: "Cinthia es hermosa y a Martín le cuesta, pero quiero destacar el comienzo. Entiendo que él no pueda con este ritmo porque es muy difícil. Nosotros no podemos evaluar de la misma manera a dos bailarines que a alguien que no baila. Yo voy a valorar el trabajo de Martín, porque no se tira a chanta".

"Es muy delator este ritmo. Por ahí, para salvarlo a Martín hubieran hecho algo más humorístico"; aconsejó Marcelo Polino (1).

Flavio Mendoza (0), en tanto, destacó los trucos que realizó Fernández y recomendó que Baclini no tenga tanto las manos en su cintura. Laura Fidalgo (0) resaltó la actitud del empresario y pidió más definición en las manos y la cadera en la bailarina. Por último, Aníbal Pachano(-1) reveló que no le gustó nada. "Cinthia es la que sostiene la pareja y bajó mucho el nivel en esta coreografía para que no se notara la diferencia", destacó.

En total, consiguieron 15 puntos, una de las calificaciones más bajas de esta ronda.