El homenaje de Showmatch por el aniversario de mayo. Crédito: LAFLIA - FEDERICO ROMERO

25 de mayo de 2019 • 01:48

Con los primeros minutos del 25 de mayo, llegó el último momento emotivo de Genios de la Argentina . Lucía Galán , Valeria Lynch y Patricia Sosa (que además de cantar tradujo la letra en lenguaje de señas), hicieron desde San Juan una interpretación emocionante del Himno Nacional Argentino.

Todavía faltaba saber quiénes eran los finalistas de la noche pero por un ratito, devoluciones y concursantes, participaron en silencio y en comunión de un momento inolvidable.

Segundos antes, Marcelo Tinelli lo presentó emocionado: "Ya estamos viviendo nuestra fecha patria. En este momento difícil que está viviendo la República Argentina me parece que es un buen momento para encontrarnos con la canción que amamos todos, nuestro Himno Nacional. Así como estamos entrando acá en San Juan, haciendo un programa tan federal que incluye a todos los argentinos, y teniendo a las genias de Patricia, Lucía y Valeria, me gustaría que todos con mucho orgullo, con mucho amor, superando todas las diferencias que podamos tener... porque tenemos un país maravilloso, y lo más importante es nuestra gente. Creo que este país va a salir adelante, por eso me emociona que todos cantemos hoy el Himno Nacional Argentino".

Luego de la maravillosa interpretación de las tres cantantes, el aplauso sostenido del pueblo sanjuanino reafirmó el deseo de Marcelo en Showmatch 2019 . Ya que a la par de las artistas y de pie, entonaron la canción patria con la voz, y con el corazón.