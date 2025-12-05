Netflix compra Warner Bros. por 82 mil millones de dólares

Tras varias semanas de negociaciones y una puja que enfrentó a Netflix con Paramount Skydance, el gigante del streaming dirigido por Reed Hastings acordó la compra de Warner Bros. Discovery por 82.700 millones de dólares, incluidos sus estudios de cine y televisión, así como HBO Max y HBO. Las compañías emitieron un comunicado de prensa esta mañana oficializando el acuerdo que marca una nueva era en la industria del entretenimiento.

“Esta adquisición une dos negocios pioneros de entretenimiento, combinando la innovación, el alcance global y el servicio de streaming de primera clase de Netflix con el legado centenario de Warner Bros. de narrativa de primer nivel. Franquicias, series y películas tan queridas como The Big Bang Theory, Los Soprano, Juego de Tronos, El Mago de Oz y el Universo DC se unirán al extenso portafolio de Netflix, que incluye a Merlina, La Casa de Papel, Bridgerton, Adolescencia y Misión de rescate, creando una extraordinaria oferta de entretenimiento para el público mundial”, destacaron las compañías.

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 — Netflix (@netflix) December 5, 2025

La transacción en efectivo y acciones está valorada en 27,75 dólares por acción de WBD, con un valor empresarial total -incluyendo deuda- de aproximadamente 82.700 millones de dólares, y un valor patrimonial de 72.000 millones de dólares, de acuerdo al comunicado.

Los términos indican que cada accionista de WBD recibirá $23,25 en efectivo y $4,50 en acciones ordinarias de Netflix por cada acción ordinaria de WBD en circulación al cierre de la transacción.

El acuerdo, que fue aprobado por unanimidad por ambas juntas directivas, está sujeto a la finalización de la escisión de Discovery Global, así como a las aprobaciones regulatorias, la aprobación del acuerdo por parte de los accionistas de WBD y otras condiciones de cierre habituales, por lo que se espera que se cierre en los próximos 12 a 18 meses.

Primero tiene que concretarse la división de Warner Bros. Discovery (anunciada en junio de este año) en dos mitades que coticen en bolsa: una dedicada a los servicios de streaming y estudios de cine (la que adquirirá Netflix), y la otra, Discovery Global, que es la división de cadenas de televisión que incluye a CNN, TNT, HGTV y Discovery+. Esto está previsto para el tercer trimestre de 2026.

Warner Bros. Discovery

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo”, declaró Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix. “Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros. -desde clásicos atemporales como Casablanca y Ciudadano Kane hasta clásicos modernos como Harry Potter y sus amigos- con títulos que definen la cultura como Stranger Things, Cazadores de Demonios K-Pop y El Juego del Calamar, podremos hacerlo aún mejor. Juntos, podemos ofrecer al público más de lo que le gusta y ayudar a definir el próximo siglo de la narrativa”.

En tanto, David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, aseguró: “El anuncio de hoy une a dos de las compañías de narrativa más importantes del mundo para llevar a aún más personas el entretenimiento que más disfrutan. Durante más de un siglo, Warner Bros. ha cautivado al público, captado la atención mundial y moldeado nuestra cultura. Al unirnos con Netflix, garantizaremos que personas de todo el mundo sigan disfrutando de las historias más impactantes del mundo para las próximas generaciones”.

Las advertencias de la industria

“Fusiones tras fusiones en la industria de los medios han perjudicado a los trabajadores, han mermado la competencia y la libertad de expresión, y han desperdiciado cientos de miles de millones de dólares que se invertirían mejor en un crecimiento orgánico”, señaló tiempo atrás el Sindicato de Guionistas de Hollywood (Writers Guild of America, WGA), a la vez que se comprometió a “colaborar con los organismos reguladores” para bloquear cualquier operación de ese tipo, a la que considera un “desastre”.

Para el WGA, la tendencia actual podría dejar en el futuro “todo el contenido que se produce, todo lo que los consumidores pueden ver y cómo lo pueden ver” en manos de solo tres empresas: Disney, Amazon y Netflix.