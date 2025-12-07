La noche de Mirtha: del look en negro de la Chiqui a la confesión sobre los llamados que le hace Antonio Banderas

Mirtha Legrand volvió a deslumbrar con su look en La noche de Mirtha: la gran diva de la televisión argentina hizo gala de todo su glamour cuando apareció en la pantalla de eltrece enfundada en un conjunto negro que no pasó desapercibido.

A las 21.30 puntual, la Chiqui apareció en escena, como siempre, con su clásica cortina musical de fondo. Luego recitó la frase con la que abre, desde hace unos años, sus míticas comidas: ”Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”, y como cada una de las veladas que anima los sábados por la noche compartió el look elegido para la ocasión.

“Miren qué bonito lo que tengo hoy. Es una falda de shantung negra y blusa negra también bordada. Preciosa”, describió. “Es de Iara”, exclamó, y se dispuso a mostrar los anillos y los aros, todo perfectamente combinado. Después de mostrar el maquillaje, la conductora hizo reír a todos con un auto halago: “Me deja divina, porque yo, señores, soy divina”, disparó.

Una inolvidable anécdota con Antonio Banderas

La Chiqui compartió la velada con la actriz y empresaria Guillermina Valdés, la periodista María Julia Oliván, el doctor y exfuncionario Carlos Regazzoni y el escritor y guionista Eduardo Sacheri. Fue luego de que el médico recordara la presencia de Antonio Banderas y Melanie Griffith por tres días en el taller de su padre, el famoso artista Carlos Regazzoni, por tres días -”La pasaron bomba, vivían de fiesta”, reveló- cuando la conductora compartió su propia anécdota con el protagonista de La máscara del Zorro.

Antonio Banderas y Melanie Griffith: 18 años de matrimonio, seis divorciados y toda la vida como familia. Kevin Winter/AFP - Archivo

“Yo los conocí en una recepción que hubo en el Alvear, y pasó una cosa insólita”, rememoró. “Estaba hablando alguien, no recuerdo quién, y los invitados estábamos todos de pie. Yo estaba junto a Antonio Banderas y Melanie Griffith. Y de pronto Melanie comienza a deslizarse, a caer, suavemente”, sorprendió a todos la conductora.

Mientras el resto de los comensales la escuchaban atentos, Mirtha continuó con el relato. “El alcanzó a agarrarla. La persona que hablaba dejó de hacerlo y yo miré y tenía una revista y le di aire, la abaniqué. Hasta el día de hoy me sigue llamando para agradecerme. ¿Podés creer?”, confesó incrédula. “Sólo por ese gesto tonto. Bueno, no sé si tonto. Una improvisación”, siguió.

MARBELLA, SPAIN - AUGUST 04: (L-R) Stella del Carmen, actress Melanie Griffith and Antonio Banderas attend the Starlite Charity Gala 2012 on August 4, 2012 in Marbella, Spain. (Photo by Daniel Perez/Getty Images) Daniel Perez - Getty Images Europe

“La tenés que invitar”: intervino María Julia Oliván. “Siempre me manda saludos, con respeto. Y yo digo ´qué educado´ porque una cosa menor, de agarrar una revista y tirar aire”, insistió la conductora. Para terminar con el tema, contó que un médico atendió a la protagonista de Secretaria ejecutiva esa noche y sumó un comentario muy a su estilo: “Me parece que ella era alcohólica, y estaba haciendo un tratamiento”.

Stella del Carmen con Dakota Johnson, su abuela Tippi Hedren y su madre, Melanie Griffith, en 2015, en una entrega de premios en Los Ángeles Getty Images

Antonio Banderas y Melanie Griffith se casaron en Londres en 1996 y 18 años y una hija después se divorciaron. En un principio se habló de los problemas con el alcohol de ella como el motivo de la ruptura, pero tiempo después ambos actores reconocieron que, simplemente, “se paró el motor” que movía esa relación.

Tras un cierto alejamiento después de la separación la pareja retomó el contacto y logró establecer una relación cordial y familiar, siempre gracias al amor que ambos sienten por Stella del Carmen. En la actualidad, cuando comparten tiempo juntos recuerdan momentos vividos entre risas y recuerdos. Hace dos años, por el 22º cumpleaños de Stella del Carmen, se reunió toda la familia, incluida su abuela materna, la también actriz Tippi Hedren, y juntos posaron abrazados en una foto que Melanie Griffith publicó en sus redes sociales.