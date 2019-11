Lola Latorre sigue adelante en el certamen Crédito: Prensa LaFlia

Fue la sorpresa de la última sentencia telefónica, cuando dejó afuera a pesos pesados del certamen como Ezequiel "El Polaco", Noelia Marzol y Luciana Salazar. Con su adolescente inocencia, Lola Latorre necesitó pasar por la traumática instancia de estar con un pie afuera del certamen para erigirse como una de las candidatas más fuertes (junto con Flor Vigna) a levantar la copa en el último programa. Siempre y cuando, claro, el jurado pase por alto algunos comentarios que la participante deslizó en los últimos días.

Haciéndole honor a su genética materna, la hija de Yanina Latorre declaró que ya era hora de incorporar sangre joven al jurado; en otras palabras, los trató de viejos. "Decime que te robé la cartera -actuó un falso enojo Marcelo Polino-, pero no me digas viejo porque no te lo voy a perdonar nunca".

Lola quiso justificarse y la embarró más: "Muchas veces, las previas de otros participantes no gustan, como cuando Sofi Morandi trajo algo con un celular, y quizás la gente que es más adulta no lo entiende, porque no entiende la movida de los youtubers, y ahí es cuando dije que estaría bueno que pudieran convocar jurados más actuales".

Llegó el momento del Jive, al ritmo de "You can´t stop the beat", de Nikki Blonsky y Zac Efron. La performance conquistó al jurado. "Me encantó la coreografía. Lola no se relaja, le pone todo", auguró un buen voto secreto Pampita; "Lola es de las que más ha avanzado en el certamen, tiene mucho talento", coincidió Florencia Peña. Y aunque el BAR fue menos entusiasta, el equipo se fue con el tercer puntaje más alto en lo que va de la ronda: 20 puntos.

A la alegría del terceto la empañó Ángel de Brito con una advertencia: "Cometiste el peor error de tu vida al tratar de viejos a todos estos. Hoy van a disimular, pero de acá al final del certamen te la van a cobrar". ¿Será cierto?