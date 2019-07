La actriz se llevó todos los elogios en la ronda de "grandes éxitos" Crédito: Prensa Laflia

Este jueves, la encargada de abrir la pista en esta ronda de clásicos de los años 80 y 90 fue Griselda Siciliani . Como el resto de los famosos en este ritmo, la actriz y su partanaire, Nicolás Villalba, contaron con la presencia de otros dos bailarines y la posibilidad de incorporar elementos, en una puesta ideada por su coach, su Vanesa García Millán.

De hecho, antes de que mostrara su perfromance, Marcelo Tinelli le rinidó un disparatado homenaje a García Millán, que en la gala anterior había recordado que trabajaba en ShowMatch desde la pimera edición del "Bailando por un sueño". En un divertido ida y vuelta, el conductor terminó revelando una placa en honor a la cocah en uno de los pasillos del estudio.

Luego del "emotivo" momento, el grupo bailó al ritmo de "Come Together", de los Beatles. El primero en dar su devolución fue Ángel De Brito, que antes de hablar sobre lo que acababa de ver, pidió a Griselda que cuide su papel de estrella. "Es que me tocó una coach que es más brillante que yo", se disculpó con ironía.

De Brito cuestionó, además, que el tema elegido es de 1969, y no de los 80 o 90, tal como lo anuncia el nombre del ritmo. Allí, la jefa de coachs aseguró que el ritmo se llama "grandes éxitos", debido a que varios de los temas elegidos estàn por fuera de esas décadas. Consultado por Tinelli, Federico Hope explicó que "hubo un excepción" y que por eso se cambió el "nombre" del ritmo; el conductor, entonces, cuestionó que nadie le haya avisado sobre el cambio.

"Hoy dejaste todo en la pista Fue una noche redonda", expresó entonces De Brito, dueño del voto secreto. "A mí Griselda me encanta como artista. La coreo estuvo bien y pareja. Los trucos salieron bien, pero a mí no me terminan de conmover. Esta pista te chupa esa energía que tenés en el escenario. Quiero verte lucir", consideró Pampita Ardohain (8). En ese momento, la coach salio desaforada en defensa de Siciliani, indicando que le estaban faltando el respeto a la trayectoria de la actriz.

En ese momento, la propia Siciliani y hasta Tinelli salieron a explicarle que lo que Pampita expresó no iba en detrimento de la actriz.

"Griselda está mostrando una sola faceta. Acá sólo está baillando. Se está adueñando del espacio cada vez más y es su mejor gala. Está a la altura de los grandes bailarines. Quizá tenga razón Pampita y debas hacerte más cargo, pero me encanta que estés acá", sumó Florencia Peña (9).

Por último, Marcelo Polino (6) pidió la devolución del BAR. "Estamos cuestionando la personalidad de Griselda. Para mí tiene mucho valor que te muestres como sos. Que cada uno se haga cargo de las fantasías que tenía con vos como artista", señaló el periodista.

Flavio Mendoza (+1) indicó que la coreografía fue "exquisita". Laura Fidalgo (+1), en tanto, festejó la presencia de un ballet y la impronta del contemporáneo y Aníbal Pachano (+1) ponderó el planteo escénico. En total, entonces, consiguieron 26 puntos.