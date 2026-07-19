Un show de medio tiempo bien organizado aunque lejos del espíritu de los mundiales

Desde que se anunció que la final del Mundial tendría un show en el entretiempo modelado según los espectáculos que suelen verse en el Super Bowl, muchos entendieron que se trataba de una innecesaria innovación que nada tenía que ver con el espíritu de la Copa del Mundo. Y ni siquiera el anuncio de que artistas populares globalmente como Madonna, Shakira, Justin Bieber, la banda surcoreana BTS y Chris Martin, líder de Coldplay serían parte de la celebración logró despejar las dudas.

Madonna con Romario y Ronaldinho Tom Weller - dpa DPA

El hecho de que el primer tiempo del partido entre la selección argentina y la española terminara en un empate 0 a 0 tampoco ayudó a que los fanáticos al borde de más de un ataque de nervios se entusiasmaran con lo que vendría.

Un pasaje que comenzó con Madonna cantando su tema “Music” y saliendo a la cancha en un vehículo manejado por Romario y Ronaldinho con una chapa que decía “maestro”. Flaqueada por los astros brasileños la reina del pop le dio paso a los Muppets que dirigidos por el venezolano Gustavo Dudamel escenifico el ritual de remo de la selección de Noruega.

Los bailarines en el medio del show de medio tiempo Ashley Landis - AP

Y luego el turno de BTS en medio de la cancha cantando su hitazo “Dynamite”. El momento de genuino entusiasmo, cambió de velocidad con la actuación de Jason Sudeikis y Brendan Hunt que interpretando a sus personajes de la comedia Ted Lasso (Apple TV) presentaron a Justin Bieber, en versión acústica. A lo que siguió otra aparición de Shakira.

BTS, en acción Ashley Landis - AP

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