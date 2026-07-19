Con 44 puntos de rating, la final de la Copa del Mundo explotó las pantallas

El Mundial FIFA 2026 logró resucitar a una pantalla chica que venía muy alicaída en materia de ratings. La selección nacional no solo emocionó a todo un país con cada uno de sus partidos sino que subió considerablemente los números de audiencia de toda la televisión. Para muestra basta analizar los números que dejó el infartante encuentro con Inglaterra para dar cuenta del fenómeno: la Albiceleste pasó a la final de la Copa del Mundo y Telefe, canal que más transmisiones tuvo como señal abierta, logró un promedio de 40.7 puntos. Por su parte, la Televisión Pública /DSports cosechó 5,3. Esta marca de 46 puntos superó a la final del Mundial de Qatar 2022, en televisión abierta. A esto hay que sumarle los 15,5 de TyC Sports.

Desde el comienzo del Mundial, los números de rating de la mayoría de los partidos treparon a cifras que hacía tiempo no veían televisión. Telefe cerró el mes de junio con un promedio de 53,36% de share y 9,12 puntos de rating, alcanzando así el mejor junio de los últimos 20 años y marcando un récord histórico de audiencia. Además, en el mismo mes, TyCSports se ubicó con 3 puntos como la señal más vista de la TV paga. Por otro lado, Flow estableció otro récord, más de 2 millones de personas vieron algún partido de la Copa 2026 y aumentó el consumo en más de un 100%. Asimismo, en DGO, la única plataforma que emitió los 104 partidos, el 70% del visionado estuvo dado por partidos, coberturas y análisis de la Copa Mundial.

Como era de esperar, la final de la Copa del Mundo tuvo una extensa previa en cada uno de los canales que transmitieron el partido. Este domingo no fue un día más para la televisión, desde la medianoche se emitió una versión especial del Himno Nacional Argentino cantada por los jugadores de la Selección. Esta iniciativa impulsada por Torneos junto con Telefe, TV Pública, El Trece, América, elNueve y las señales deportivas DSPORTS, TyC Sports, ESPN y TNT Sports buscó comenzar una jornada tan especial con un ferviente aliento popular a los campeones del mundo, tal como ocurrió en la previa de la final de Qatar 2022.

Desde temprano, la Televisión Pública unió a la Scaloneta con todo el país para vivir la última parada del sueño mundialista. Zona Mixta con un repaso del camino de la selección en este Mundial marcó 1,4 puntos. Alejandra Martínez y Jonás Gutiérrez con las últimas informaciones antes del partido, acompañados por el equipo con el que recorrieron todo el Mundial 2026: con el enviado especial Germán Berghmans desde Estados Unidos, más la participación en Buenos Aires de Gabriela Previtera, Germán Ostertag y Priscila Crivocapich. Y unieron la pasión de los hinchas en la Argentina, con móviles en vivo en seis ciudades del país junto a Emiliano Rella, Nadia Carlos, Yamila Montoya, Martín Marino y Jimena Cyrulnik.

A las 11 de la mañana, Telefe dio inicio de la cobertura con Palpitando la Previa: Sofi Martínez, estuvo en vivo desde las inmediaciones del New Jersey Stadium junto a Maxi López, Grego Rossello, LuciliaTora Villar, Guillermo Panizza, Miguel Bossio y todo el equipo para capturar el clima en el estadio y la inmensa expectativa de los hinchas. El segmento escaló hasta los 10.4 puntos. A partir de las 13.30, comenzó con la previa oficial del partido con la conducción de Juan Pablo Varsky, Pablo Giralt y un destacado equipo periodístico y de figuras que trajeron el análisis táctico y la cobertura en vivo desde diferentes puntos estratégicos para capturar toda la expectativa antes del encuentro. El segmento lideró toda la televisión con un pico de 19,2 puntos.

Qatar 2022 , TV , televisión , derechos TV , mundial Aníbal Greco - La Nación

Pasadas las 14.40 comenzó la primera parte de la ceremonia de cierre con un piso de 19,1 puntos en Telefe y 1,4 en la pantalla estatal. Participaron el streamer IShowSpeed, el cantante estadounidense Post Malone y el rapero Swae Lee. Más tarde, Jennifer Hudson entonó las estrofas del Himno de Estados Unidos. Luego Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger interpretan la canción “Desire”, la cual fue seleccionada como el himno oficial de la FIFA para el Mundial de Fútbol y para terminar unas palabras de Tom Cruise. Este segmento llegó a los 36,9 puntos, 34 en Telefe y 2,9 en la Televisión Pública.

La tristeza de los hinchas argentinos en el Fan fest del Mundial en Plaza Seeber en el partido de Argentina vs España Martina Espeche

Después de muchas especulaciones, María Becerra fue la artista elegida para entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino en el estadio MetLife Nueva York-Nueva Jersey. A las 16 comenzó a rodar la pelota de la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España con un piso de 42,9 de rating: 37,9 en Telefe y 5 puntos en la Televisión Pública / DSports. Por la Scaloneta jugaron Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Alvarez. En un comienzo España controló algo más la pelota y mostró una leve superioridad en el desarrollo, aunque ninguno de los dos equipos logró inquietar con claridad a los arqueros. Terminó la primera etapa igualando sin goles, en un desarrollo que tuvo al conjunto europeo como dominador de la posesión, con un 65%. El pico del primer tiempo fue 43,9 puntos de rating, entre los 38,6 de Telefe y 5,3 de la pantalla estatal con la señal de DSports.

La FIFA tendrá su juego oficial del Mundial 2026 dentro de la plataforma de juegos de Netflix Shutterstock - Shutterstock

A las 17 comenzó el show del entretiempo que tanta polémica causó en la previa por la duración. Madonna abrió la presentación con su tema “Music” acompañada de Ronaldo y Ronaldhino. Luego llegó el turno de Dudamel con los Muppets y la Filarmónica de Nueva York, para dar paso a la banda de K-pop BTS con su hit “Dynamite”. El actor Jason Sudeikis se hizo presente como Ted Lasso para presentar a Justin Bieber como su “próximo cambio”. El cantante interpretó “Hallelujah” de forma acústica, seguido de Shakira que cantó el tema oficial del Mundial FIFA 2026, Dai Dai. El espectáculo que fue curado por el líder de Coldplay, Chris Martin marcó 35,9 en Telefe y 5 puntos en la Televisión Pública / DSports.

El segunda etapa arrancó con un piso de 41,1 puntos de rating. 37,4 puntos para Telefe y 3,7 en la pantalla estatal con la transmisión de DSports. Todo comenzó con una llegada de España. Leandro Paredes perdió la pelota con un pase impreciso y la jugada terminó con un remate de Álex Baena que Emiliano Martínez controló sin dar rebote. A los 32 minutos estuvo muy cerca de abrir el marcador con dos oportunidades consecutivas pero el rol del Dibu fue clave para que no sucediera. Argentina perdió a Enzo Fernández que fue expulsado y el partido fue a tiempo suplementario. El pico de rating fue de 44 puntos: 39.4 para Telefe y 5 puntos en la Televisión Pública /DSports.

En el tiempo suplementario España llegó al gol a través de Nico Williams, pero la jugada fue invalidada de inmediato. Slavko Vinčić sancionó infracción en ataque de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi, al considerar que el mediocampista español derribó al defensor argentino antes de que la pelota cruzara la línea. El conjunto europeo fue superior en el desarrollo, pero se encontró una y otra vez con Emiliano Martínez.

Las celebridades de Hollywood que alentaron a la Argentina en la final del Mundial 2026 X (@anyafolders)

España encontró el gol apenas iniciado el segundo tiempo suplementario. Nico Williams recibió un centro pasado, devolvió la pelota hacia el medio con un toque atrás y Ferran Torres apareció por el centro del área para empujarla al gol. Después de una larga resistencia de la Argentina, el conjunto europeo quebró el empate y quedó a un paso del título. El rating se sostenía en 38.6 puntos para Telefe y 4,4 puntos para la pantalla estatal con transmisión de DSports. La Albiceleste tuvo una de sus chances más claras en el cierre de la final. Giuliano Simeone conectó una volea dentro del área tras un envío al corazón del área, pero el remate se fue por encima del travesaño. La Scaloneta luchó hasta el final pero no pudo. España se convirtió en campeón del mundo.