escuchar

En el segundo programa de “Bailando 2023″ volvieron a la pista Anita Martínez y el Bicho Gómez , campeones de “Bailando por un sueño” en 2014. Si bien todavía restan demasiadas instancias como para saber si volverán a consagrarse, sí revalidaron en esta primera participación otro título: el de los más revoltosos.

La pareja apareció en escena al ritmo de “Siga el baile”, y ya desde ese momento contagió a todos los presentes en el estudio con su energía y su alegría. Como siempre, la principal víctima de sus bromas fue el conductor, Marcelo Tinelli, a quien apretujaron, abofetearon, toquetearon y cargosearon antes de emitir palabra. “Te dejamos con el dólar a 20 pesos y está a 800. ¡Te fue bárbaro!”, expresó la actriz, a modo de saludo. Y, ante un Tinelli muerto de risa, continuó, pellizcando sus mejillas: “Te quejás de f... vos. Mirá que hinchadito, qué hermoso que estás”. Y su compañero, entonces, tomó la palabra: “Mirá en el pelo lo que se hizo... ¡Sos Copito!”, refiriéndose al famoso gorila albino.

La delirante previa siguió con los actores obligando al conductor a ponerse un tapado de piel y un par de gafas oscuras, el mismo outfit que llevaban ellos. “Tenemos que estar a la altura de la juventud que trajiste este año. ¿Nos trajiste para bailar o para cuidar a los pibes?”, disparó Gómez.

Lo que siguió fue lo que llamaron “la inauguración del estudio”: una guerra de “tortazos” con el conductor como blanco. Previendo lo que iba a ocurrir, Tinelli les avisó que acababa de hacerse un tatuaje que no se podía manchar, pero lejos de aquietar a los participantes, sus dichos sirvieron para que lo desvistieran y lo encremaran de cuerpo entero. Por supuesto que hubo represalias y los tres terminaron enchastrados, al igual que el productor Federico Hoppe, Larry De Clay y Zaira Nara, que no dudó en vengarse del conductor del programa pegándolo otro tortazo.

Así como estaban, Anita y el Bicho bailaron al ritmo de música disco y consiguieron 13 puntos.

Las confesiones de Zaira Nara

Esta nueva edición del clásico formato tiene algunas variantes: una de ellas es una cabina de streaming, ubicada en el estudio. Allí, distintos influencers y personalidades ven y comentan lo que ocurre en el programa para distintas plataformas. Este martes, la invitada especial fue Zaira Nara, y su presencia no pasó inadvertida. Más allá del ”atentado” del que fue víctima, la modelo y conductora sorprendió con una serie de declaraciones sobre su vida privada.

“¿Estás soltera?”, quiso saber Tinelli, y la modelo no titubeó a la hora de responder. “No. ¿Y vos, Marcelo?”. Ante la respuesta también negativa del conductor, tomó la palabra Cris Vanadía, uno de los responsables de la transmisión vía streaming, y reveló que Nara acababa de asegurar que nunca volvería con uno de sus ex.

“Ayer me preguntaron lo mismo a mí”, señaló Tinelli, y disparó: “Les dije que no. Que no volvería con ninguna de mis ex porque forman parte de etapas superadas. Uno va para adelante”. Zaira, entonces, le siguió el juego: “Yo, a veces voy para atrás”.

“¿Usted volvería, entonces, con Jacobo?, retrucó el conductor, refiriéndose a Jokob Von Plessen, el exmarido de la modelo. “No. ¡Jacobo me suena a Winograd! No, no, no”, aseguró Nara. En ese entonces, intervino Ángel De Brito con una pregunta explosiva: “ ¿Qué pasó con Facundo Pieres? Te peleaste con tu amiga... ¿Por qué no viniste ayer que estaba Paula?”, quiso saber, refiriéndose a Paula Chaves, que participó de la apertura del programa y fue pareja del polista años atrás.

“Yo no vengo a que ustedes me hagan preguntas, estoy como embajadora de una marca... ¡Poneme el espejado!”, bromeó la modelo, para salir del paso. Pero ante la insistencia, indicó: “Es que no leí la letra chica... Es un chiste, Ángel. Sabés que podés preguntarme lo que quieras. Soy 100 por ciento Nara. A Pau la amo. Me parece que es algo que ya se habló y que este no es el lugar ni el momento. Es algo que a las dos nos afecta y nos apena un montón. Y es cuestión de tiempo para que se acomoden las cosas”.

Moria Casán, entonces, trajo otro tema candente: la relación de las hermanas Nara con su padre, Andrés, y su nueva esposa Alicia Barbasola . “Todo bien no está, pero la familia es una sola. Yo no hablo por Wanda, hablo por mí. Si yo me tengo que hacer cargo de lo que dice cada uno de los integrantes de mi familia... Para mí, los temas familiares son muy delicados y siempre los trato con mucho respeto. Dentro de una familia puede haber personas con distintas personalidades y yo no juzgo”.

LA NACION