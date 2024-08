Facundo Pieres saludó a Zaira Nara por su cumpleaños y la mandó al frente con un inesperado video: “No nací para esto”

Escuchar

A fines de 2022, un par de meses después de confirmar su separación de Jakob Von Plessen, a Zaira Nara la empezaron a vincular sentimentalmente con Facundo Pieres. Finalmente, tras varias idas y vueltas, separaciones y rumores, en octubre del año pasado, la modelo blanqueó su romance con el polista. Esta historia de amor llamó mucho la atención, incluso trascendió que rompió la amistad entre la modelo y Paula Chaves, quien justamente en el pasado fue pareja del polista. Más allá de todo, lo cierto es que ellos apostaron por su amor y hoy están felices y muy enamorados.

La influencer y el deportista ya no oculta su amor y suelen compartir románticos posteos en redes sociales para evidenciar lo bien que están juntos. Justamente este jueves 15 de agosto, Pieres saludó a Nara por su cumpleaños con una foto y un curioso video de un divertido blooper que protagonizó Zaira.

Zaira Nara y Facundo Pieres blanquearon su reconciliación en octubre de 2023

Zaira Nara está de festejo. Este jueves cumplió 36 años y como era de esperarse, recibió cientos de mensajes de parte de sus seguidores, colegas del medio y familiares. Pero, sin dudas, fueron las palabras de su amor las que dieron mucho de que hablar. “Feliz cumple negrita”, escribió el polista en una Storie de Instagram. Sus palabras estuvieron acompañadas por una foto de ambos abrazados en la playa. Su novia le respondió “Ay”, con los emojis de una rosa marchita, una porción de torta y un corazón.

El romántico posteo de Facundo Pieres para Zaira Nara (Foto: Instagram @zaira.nara)

Pero eso no fue todo porque Pieres también mandó al frente a la modelo con un curioso video. En el clip, se pudo ver como Zaira intentaba estacionar la bicicleta que alquiló durante unas vacaciones. No le fue sencillo ubicarla en el lugar asignado y al advertir que su novio la grababa no pudo evitar echarse a reír. Finalmente, logró su cometido, paró la bici y bajó la pata de apoyo para que no se moviera. “¿Ahí está?”, se la escuchó decir.

“¿Estaba difícil meterla, no?”, comentó Facundo en el posteo junto a emojis de caritas llorando de risa y terminó con un “feliz cumple”. Nara, por su parte, no dudó en replicar el video y de paso se sinceró: “No nací para este tipo de actividades”.

Wanda Nara y Nora Colosimo saludaron a Zaira por su cumpleaños

Quien también saludó a Zaira por su cumpleaños fue su hermana mayor, Wanda Nara. La mediática compartió fotos del festejo que organizaron para recibir los 36 años de la modelo y escribió: “Qué afortunada soy de tenerte en mi vida y que seas mi hermana. Celebro tu cumpleaños y quiero que sepas que te amo mucho y voy a estar siempre para cuidarte”.

Wanda Nara le dedicó un mensaje muy especial a su hermana por su cumpleaños (Foto: Instagram @wanda_nara)

“Qué orgullo y tranquilidad es para mi saber que si algún día algo me pasara, existe alguien con tanto amor, lealtad, valores que ya no existen, que cuidaría de los míos mejor que yo. Sos una tía, madrina, mamá y mujer espectacular, que me enseña siempre a ser mejor persona. Feliz de pasar este día juntas Te amo; por muchos cumpleaños así juntas”, cerró Wanda Nara.

Por otro lado, Nora Colosimo, madre de las influencers, también le dedicó un posteo a su hija menor por su cumpleaños: “Zai de mi vida, quiero una vez más hija, decirte lo orgullosa como mamá que estoy de vos. Es un montón lo que lograste y lo que haces cada día. Solo los que realmente tenemos la fortuna de poder estar en tu vida, en tus días, lo sabemos. Todo tu hogar, tus hijos, tu trabajo es perfecto. Realmente siento mucha admiración”.

Nora Colosimo, saludó a su hija menor por su cumpleaños (Foto: Instagram @nora_colosimo)

“Hoy 15 de agosto quiero desearte que siempre seas muy feliz y un muy feliz cumpleaños. Como vos siempre decís, nosotras tres no tenemos fechas, nos disfrutamos cada día que estamos juntas y cada día tiene una magia especial. Te amo nena hermosa, más hermosa, imposible”, sentenció Colosimo y agregó varias fotos de ella y su hija y también con Malaika y Viggo, los dos hijos de Zaira Nara, fruto de su relación con Jakob Von Plessen.

