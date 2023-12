escuchar

Los artistas suelen utilizar sus redes sociales para compartir su cotidianidad y sus proyectos. En esta oportunidad, la exmodelo y actriz Teresa Calandra, compartió un video para dar un fuerte mensaje respecto de las cirugías estéticas y los tratamientos de belleza: “No lo hagan, son una trampa”, advirtió.

En su cuenta de TikTok, Teresa Calandra compartió un reflexivo video sobre la época en la que se realizó una operación estética. “Yo te juro que estaba bárbara, pero cometí un error: me hice bótox”, comienza diciendo la modelo en su video.

“¿Querés que te lo muestre? Observá bien”, y continuó mostrando una fotografía de ella recibiendo un Martín Fierro a sus 50 años y prosiguió: “Gracias a Dios, no me lo hice nunca más”. En el video, Teresa Calandra vuelve a observar su foto y se pregunta, repetidamente, para qué se hizo bótox.

“Todas las fotos de mis 50 años y el Martín Fierro. No se hagan bótox, miren la frente, no es mi expresión... No es mi expresión, vos mirá bien y te cambia toda la expresión de la cara. Una cirugía, no pasa nada. Pero, ¿te haces bótox, te inflas la boca? Alpiste, perdiste”, aseguró la modelo en su video.

“Torytelling de cuando me hice botox, no lo hagan, es una trapa”, firma al pie del posteo Teresa. Algunos comentarios en el video compartieron el pensamiento de la actriz y le aseguraron que “así estaba hermosa”. “Qué hermosa mujer, muy elegante y con vibras al estilo ‘old money’”, “Me lo hice una vez y juré que nunca más!!! Es horrible”, le respondió otra seguidora sobre el contenido de su video. “Además, Tere, sos hermosa. ¿Qué defecto te veías para tocarte la cara? Buen consejo”, le contestó otra seguidora.

Teresa Calandra y un mensaje para pensar sobre realizarse cirugías Alejandro Guyot

Teresa, a lo largo de su carrera, ha participado en diversas producciones televisivas y teatrales en Argentina. En diálogo con LA NACIÓN, Teresa también habló sobre las cirugías que se realizó. “A los 41 años me hice el lifting mannequin. Es un lifting muy suave de ojos… ¿qué podés tener a los 41 años? Pero yo me veía en los monitores de ATC, cuyas cámaras eran de 1978, y no salía bien”, aseguró la modelo.

“Antes de entrar al programa de Pamela David me quise operar el cuello, y el médico también me sugirió hacerme la cara, entonces me hicieron un pequeño lifting. Soy enemiga del bótox, de cambiar las facciones. Si hay algo que molesta y que da inseguridad, hay que modificarlo, el bisturí es bueno, siempre que no cambie la expresión”, afirmó respecto de las operaciones estéticas.

Sobre el paso del tiempo, Teresa afirma: “Me da miedo el deterioro, llegar a ser una carga para mis hijos y depender de otras personas. A eso le tengo mucho respeto y hasta temor, pero no a la muerte, para nada, en absoluto”.

Teresa es miembro de una familia vinculada al ámbito artístico, ya que es hermana del fallecido actor Juan Carlos Calandra y tía de la también actriz Iliana Calabró. Comenzó su carrera en el modelaje y luego incursionó en la actuación, consolidándose como una figura destacada en la escena artística argentina.

Algunos de los trabajos más destacados de Teresa Calandra incluyen participaciones en programas de televisión como Polémica en el bar y en obras teatrales como “Mi marido y sus complejos”. Además de su labor en el entretenimiento, ha sido reconocida por su elegancia y estilo, siendo una figura querida en el medio artístico argentino.