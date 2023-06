Teresa Calandra se tentó al aire en Los 8 escalones por una pregunta sobre Luis Miguel: “Es muy fuerte esto”

escuchar

Este miércoles por la noche, en el último programa de Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) Eugenia e Iván llegaron a la gran final para quedarse con el jugoso premio. Sin embargo, Teresa Calandra, panelista invitada, se tentó al leer una de las preguntas sobre Luis Miguel en el escalón final.

Cada vez son más personas las que se inscriben en el juego televisivo más popular del país para intentar llevarse el premio. Sus sueños son diversos: viajar, saldar deudas, afrontar un tratamiento médico o comprar una casa, entre muchas otras. Para eso, deben responder correctamente una serie de preguntas de distintas temáticas en el último escalón, donde un selecto grupo de panelistas leen las preguntas en las que se especializan.

La primera en preguntar fue Teresa Calandra, quien al agarrar el micrófono adelantó un poco de lo que se venía. “Yo he escuchado muchas cosas, pero escuchen”, introdujo entre risas y prosiguió: “Por estos días, la ex del cantante Luis Miguel ha salido a criticarlo por las redes sociales por su rol de padre, al que alguna vez lo llamó...”.

Teresa Calandra se tentó al aire en Los 8 escalones por una pregunta sobre Luis Miguel

Sin embargo, la panelista no podía continuar con la lectura por su risa: “No, es muy fuerte”, indicó, pero luego hizo una voz neutra y señaló: “‘Tú eres un rey cucaracho’. Así lo llamó la ex de Luis Miguel”.

La pregunta apuntaba a cuál de todas las actrices mexicanas había manifestado esta frase y las opciones eran: Lucía Méndez, Thalia, Aracely Arámbula y Lucero. La respuesta correcta era Aracely Arámbula, con la que el famoso cantante tuvo dos hijos.

El que contestó bien fue Iván, contador de 32 de años oriundo de Lanús, que se puso en ventaja en la gran final por los tres millones de pesos ante Eugenia. El participante logró estirar la ventaja a cinco luces verdes sobre dos de su contrincante y quedarse con los 3 millones de pesos que estaban destinados a refaccionar la casa.

Ganó Los 8 escalones, hizo llorar a una compañera con su emotivo gesto y preocupó a Guido Kaczka: “Nos asustamos”

Así como se viven situaciones de risa como la que protagonizó Teresa Calandra, también hay otras donde la emoción se percibe en el aire. Esto último sucedió esta semana cuando Luciano ganó el premio mayor y tuvo un gesto solidario que conmovió a todos.

Luciano es psicólogo, tiene su consultorio y trabaja en una fundación llamada Abrazo de gol. Su desempeño fue muy positivo y le valió un lugar en la gran final, donde se midió con Luis, quien buscaba los de 6 millones de pesos; sin embargo, Luciano ganó el juego.

El inesperado gesto del campeón de Los 8 escalones con una participante

En medio de los aplausos apareció su compañera Blanca y se fundieron en un romántico beso. En cuanto al dinero, el conductor contó que “lo utilizaría para comprar un terreno donde tengan un espacio propio para la fundación”.

Pero luego de que Guido Kaczka diera por finalizado el programa, se vivió una situación que no pudo escapar de las cámaras: una charla - imperceptible para el público - entre el ganador y otra de las participantes, Cecilia. Ella es de Córdoba, está casada hace cinco años y es empleada doméstica, costurera, cocinera y también vendedora de cosméticos. Si bien no podía escucharse el contenido de la conversación, si se pudo ver como ella se llevó la mano a la boca y se largó a llorar.

La situación no pasó inadvertida por el conductor, quien al ver las lágrimas se acercó rápidamente, con temor de que hubiera sucedido algo malo, pero nada más lejano de la realidad. “Luciano me dijo que me iba a ayudar con el piso de mi casa”, explicó la mujer. Se trató de un gesto poco frecuente, ya que normalmente quien gana suele quedarse con todo el premio.

LA NACION