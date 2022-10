The Crown: Netflix presentó el teaser de la nueva temporada, que se centra en la separación de Carlos III y Lady Di

escuchar

Después de más de dos años de espera, Netflix lanzó el teaser de la nueva temporada de The Crown. La serie que repasa el reinado de la difunta reina Isabel II a lo largo de las décadas es -según la productora- una “dramatización de ficción” inspirada en hechos reales que ha generado pasiones ente millones de fanáticos. La quinta temporada -que retrata a la familia real durante la década de los ‘90- se estrenará el próximo 9 de noviembre, dos meses después del ascenso del rey Carlos III al trono de Inglaterra.

La quinta temporada de la serie, que se estrenará en poco más de de dos semanas, se centrará en la tumultuosa década de 1990, cuando el príncipe Carlos y la princesa Diana se separaron.

“Se acerca una nueva era”. Ese mensaje eligió Netflix para difundir las primeras imágenes de la nueva temporada que ya muestran acaloradas discusiones y el nivel de tensión dentro de la familia real británica.

A new era approaches.



THE CROWN returns November 9th. pic.twitter.com/dEk5yBzHvq — Netflix (@netflix) October 20, 2022

El arribo de la quinta temporada de The Crown ya agitó la opinión pública, incluso semanas antes de su estreno. El exprimer ministro británico John Major, quien estuvo al frente de Downing Street entre 1990 y 1997, es uno de los nuevos personajes de la exitosa serie, y ya cuestionó una escena crucial de su personaje y tildó a la ficción de “dañina y maliciosa”.

Según informó el diario The Mail, la nueva temporada incluye una trama de 1991 entre el entonces príncipe heredero Carlos –hoy rey- (interpretado por Dominic West) y Major (Jonny Lee Miller) para conversar sobre la posibilidad de que la reina Isabel II, quien entonces tenía 65 años, abdicara. El guion sugeriría que el príncipe de Gales consideraba que su madre estaba cometiendo el mismo error que la reina Victoria al no dejar que su heredero se hiciera cargo.

Ante las críticas del expremier, una vocera de Netflix defendió la serie: “The Crown siempre se ha presentado como un drama basado en hechos históricos”.

“La quinta serie es una dramatización ficticia que imagina lo que podría haber sucedido a puertas cerradas durante una década significativa para la familia real, una que ya ha sido examinada y bien documentada por periodistas, biógrafos e historiadores”, agregó.

Por su parte, la actriz Judi Dench también protestó y señaló que la serie es “cruel e injusta” en el retrato que hace de la familia real británica. “Sir John Major no está solo en su preocupación de que la última temporada de The Crown presentará un relato inexacto e hiriente de la historia”, escribió Dench en una carta abierta publicada este jueves por el diario británico The Times.

“Cuanto más se acerca el drama a nuestros tiempos actuales, más libremente parece estar dispuesto a difuminar las líneas entre la precisión histórica y el crudo sensacionalismo”, siguió en su misiva la actriz, quien reclamó que los creadores de la serie sumen un aviso al comienzo de cada episodio.

Y agregó: “Ha llegado el momento de que Netflix lo reconsidere, por el bien de una familia y una nación tan recientemente afligidas, como muestra de respeto a una soberana que sirvió a su pueblo tan diligentemente durante 70 años, y para preservar su reputación a los ojos de sus suscriptores británicos”.

El creador de la serie, Peter Morgan, habló esta semana con el medio Entertainment Weekly, y consideró: “Creo que todos debemos aceptar que la década de 1990 fue una época difícil para la familia real, y el rey Carlos tendrá casi seguro algunos recuerdos dolorosos de ese período”. “Pero eso no significa que, con el beneficio de la retrospectiva, la historia sea poco amable con él, o con la monarquía. La serie ciertamente no lo es”, añadió.

Con información de la agencia Reuters

