A principios de febrero, Netflix estrenó una serie de género thriller avasallante, que dejó a sus suscriptores atónitos por la originalidad de la trama. Tanto es así que el sitio número uno de críticas la catalogó como una de las mejores y la puntuó con la máximo distinción posible. Se trata de La paradoja del asesino o también conocida como Murderer o Nangam; The Murderer and the Toy y Murder DIEary.

Esta producción coreana, dirigida por Lee Chang Hee, se llevó todos los laureles y se ubicó en el top 10 en el país asiático. Lo cierto es que a pocos días del estreno, el cual fue el 9 de febrero de este 2024, ganó fama mundial y la plataforma Rotten Tomatoes la eligió como una de las mejores con un 10/10.

La paradoja del asesino se perfila como una de las mejores series surcoreanas de este 2024 (Fuente: Netflix)

El éxito de esta producción se debe a una seguidilla que inició con la cultura K-Pop y que se extendió hacia otras ramas como la ficción. El Juego del Calamar de Netflix se posicionó en el trono y dio una mirada a la sociedad occidental sobre lo que en Corea del Sur eran capaces de hacer. Aquí entra La paradoja del asesino, con una estética similar a todas las demás, en la que se mezcla el romance, la fantasía y el thriller.

La serie surcoreana que arrasa en Netflix: Murderer o Nangam; The Murderer and the Toy y Murder DIEary (Fuente: Netflix)

Si bien el mercado asiático consume este tipo de series y películas surcoreanas desde hace años, ahora su éxito se expandió hacia otros continentes y supo marcar la diferencia. Una de las características que las definen y por la que son aclamadas es porque en su mayoría cuentan con una sola temporada y tiene un máximo de 16 capítulos, con algunas excepciones.

¿De qué trata La paradoja del asesino?

La serie está basada en el webcomic Salinja o Nangam, escrito Ggomabi, por lo que muchos de los amantes del Manhwa ya tenían una referencia antes de que saliera en la plataforma de streaming y se convierta en una de las más vistas. Cuenta con ocho capítulos y solo dura una temporada.

“Cuando una muerte accidental lleva a muchas más, un joven común y corriente y un astuto detective quedan atrapados en un interminable juego del gato y el ratón”, refiere la sinopsis de Netflix. Así las cosas, se cuenta la historia de un estudiante universitario ordinario, Lee Tang, quien un día descubre que tiene un poder sin igual entre los demás mortales y con ello se dedicará a hacer justicia, o al menos lo que él cree.

Lee Tang se convertirá en un asesino en serie y matará a todas aquellas personas que, según él cree, lo merecen (Fuente: Netflix)

Mientras se encuentra en su trabajo de medio tiempo, se pelea con un borracho y lo mata. En un principio, el horror se apoderará de él, hasta que se da cuenta de que el hombre era un asesino en serie y que la policía lo buscaba desde hacía cuatro meses. A partir de ese hecho crucial, será consciente de que es capaz de reconocer a las personas malvadas y que merecen morir.

Luego de su acto, que podría considerarse como valiente, inicia una cacería por toda la ciudad de este tipo de gente con un pasado oscuro. En el medio de su camino aparecerá el detective Jang Nan Gam, que investigará uno de los asesinatos de Lee.

Los errores del protagonista dejarán rastros a su paso, que serán los indicios para dar con él. No solo por el oficial Nan Gam, sino por el exdetective Song Chon, quien mantiene en la mira a Lee y espera destapar toda su maquinaria de la muerte.