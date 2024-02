escuchar

La semana pasada, Netflix reveló los títulos y las fechas de estreno de algunas de sus producciones más esperadas para 2024. Entre ellas figuraba en un lugar de privilegio -a la altura de su éxito y la expectativa creada- el regreso de El juego del calamar, la serie que cambió definitivamente la suerte de la producción audiovisual realizada en Corea del Sur y convenció a los incrédulos de que valía la pena prestarle atención. Para la plataforma fue la confirmación de que su interés e inversión en los contenidos del país asiático estaban abriendo un nuevo camino en su catálogo, que en poco menos de dos años se llenó de series, películas y reality shows coreanos que fascinan al mundo. Así, para 2024, además del ya anunciado retorno del calamar (aún sin fecha), Netflix acaba de anticipar una larga y variada lista de series nuevas, otras que retornan, largometrajes de estreno y una oferta de reality shows hechos en Corea del Sur, tan identificados con su cultura como apetecibles para todos los demás.

En lo inmediato, este viernes 9 estará disponible en la plataforma La paradoja del asesino, una miniserie policial con elementos fantásticos encabezada por Choi Woo-shik, el reconocido actor joven de Parasite, quien esta vez interpreta a Lee Tang, un estudiante universitario que, a la búsqueda de un cambio, termina descubriendo luego de un acontecimiento trágico que tiene un talento especial para detectar a personas malvadas. Una mezcla de drama, suspenso y comedia con ingredientes sobrenaturales, la ficción confirma el fluido modo en que la producción coreana aborda los géneros. Algo especialmente cierto cuando se trata de sus inspiradas incursiones en la comedia romántica que este año estarán representadas por la serie Urgencias existenciales, anunciada para el domingo 25, que cuenta el romance entre Nam Da Neul (Park Shin‐hye) y Yeo Jung Woo (Park Hyung‐sik), un par de jóvenes médicos que se reencuentran en el peor momento profesional y personal de sus vidas y se unen para superar sus crisis a dúo.

La reina de las lágrimas; un matrimonio que no funciona tal como sus integrantes esperaban Netflix

Más adelante, sin fecha confirmada, llegará La reina de las lágrimas, otro romance con el popular actor Kim Soo‐hyun (Mi amor de las estrellas, Está bien no estar bien), que regresa a las series para interpretar a Baek Hyeon‐u, un rico heredero casado con Hong Hae-in (Kim Ji‐won) otra aún más rica empresaria que no está muy convencida de que su matrimonio está funcionando como lo esperaba.

Gong Yoo en el drama romántico Una maleta Netflix

Hacia fines de año, también se estrenará la comedia El señor Plancton, protagonizada por Woo Do‐hwan (El rey: Eterno monarca) en el papel de Hae‐jo, un hombre que desconoce sus orígenes, y Lee Yoo Mi, la primera actriz asiática en ganar un premio un Emmy a la mejor intérprete invitada por su papel en El juego del calamar, quien interpretará a su exnovia, Jae-mi, decidida a casarse por conveniencia antes que por amor. El romance también será parte de la fórmula de otras series anunciadas para este año como Resident Playbook, una suerte de continuación de la fantástica Pasillos de hospital que se concentra en la vida de los residentes del departamento de obstetricia y ginecología del Centro Médico Yulje; Jerarquía, un drama juvenil ambientado en la ficcional escuela a la que asisten los hijos de los potentados de Corea del Sur y la esperada Una maleta, un relato de amor y misterio protagonizado por Gong Yoo (que también hará una aparición en la segunda temporada de El juego del calamar) y Seo Hyun Jin (Belleza interior, disponible en Netflix).

Parasyte: los grises, una nueva vuelta al género de zombis CHO WONJIN - Netflix

La fantasía y el terror estarán representados por las ficciones Nugget de pollo, una historia sobre una máquina con el poder de convertir a los humanos en el crocante alimento, Parasyte: los grises, una nueva vuelta al género de zombis que la producción coreana suele transitar con éxito, además de los relatos de suspenso The 8 Show, Nadie en el bosque y el drama político La vorágine. Por otro lado, hacia fin de año se estrenará Uprising, un relato de época escrito y producido por el celebrado realizador Park Chan-wook (Oldboy). Entre los regresos estarán las nuevas temporadas de las series de terror Dulce hogar, El monstruo de la vieja Seúl y Rumbo al infierno.

Cine y realidad

El gran diluvio, un film de cine catástrofe que también se suma al catálogo de Netflix Netflix

En cuanto a los largometrajes de la cinematografía coreana producidos por Netflix, el 1° de marzo se estrenará Me llamo Loh Kiwan, un drama sobre un refugiado norcoreano en búsqueda de asilo en Bélgica protagonizado por Song Joong‐ki (Vicenzo); el film de acción Agente cinturón negro encabezada por Kim Woo-bin, el actor que protagonizó en 2023 la serie futurista Black Knight, disponible en la plataforma, quien interpreta a un experto en artes marciales siempre dispuesto a ayudar al prójimo y a divertirse al hacerlo. Finalmente, en los últimos meses del año llegará El gran diluvio, un film de cine catástrofe que imagina el que podría ser el último día de la Tierra, después de una terrible inundación global.

La tercera temporada de Dulce hogar se cuenta entre los regresos del género terror Netflix

Por el lado de los reality shows llegados de Corea, regresarán los exitosos Habilidad física: 100% cuya primera temporada se convirtió en la primera serie de no ficción de ese país en llegar al primer lugar en el top 10 global de Netflix de TV de habla no inglesa, con un acumulado global de 192.63 millones horas vistas en seis semanas. También el programa de citas Cielo para dos y el reality Zombieverse. Se estrenarán, además, nuevas propuestas, como el documental Millonarios del mundo en Corea, sobre los acaudalados jóvenes extranjeros que eligen vivir en el país asiático; la serie de no ficción Agentes del misterio, en la que un grupo de celebridades coreanas intentarán resolver incidentes extraños que la ciencia no puede explicar; Chef Unknown, un programa de competencia de cocina e Influencer, un ciclo de supervivencia en el que los participantes juegan para ver quién tiene mayor influencia en las redes sociales, una de las costumbres modernas que desvela a la sociedad coreana actual.