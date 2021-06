“Todas las uñas en la cara”: Dani La Chepi mostró las heridas tras el ataque de su gato

A diario, Dani La Chepi comparte a través de su cuenta de Instagram fragmentos de su vida. Este miércoles, la actriz e influencer reveló los pormenores del ataque de su gato Toyo.

Con el celular en modo selfie, Daniela Viaggiamari, popularmente conocida como La Chepi, se grabó para explicar un percance que sufrió con la mascota del hogar. Con cicatrices a flor de piel, la actriz, influencer y exparticpante de la segunda edición de MasterChef Celebrity explicó qué fue lo que sucedió con su gato y las medidas que tomó para evitar cualquier complicación con la herida.

“¡Miren esto! Las uñas clavadas. Lo que me duele, lo que me arde”, comenzó su relato La Chepi. Tras explicar que por sugerencia de su dermatólogo se había colocado agua oxigenada en la herida y que había encargado una crema con antibiótico, contó cuál fue el motivo de la reacción de su gato.

Dani La Chepi fue atacada por su gato

“Yo estaba durmiendo y a las ocho vino y comenzó a maullar. Como no está Isa lo alejé con el brazo y me atacó como Tarzán en la selva”, precisó La Chepi.

Con el humor que la caracteriza, La Chepi bromeó acerca del momento en el que ocurrió el ataque de su mascota, no sin dejar de mostrarse sorprendida por la reacción del animal. “Recién corto con una amiga, la que sabe de todo: numeróloga, astróloga y ‘astroenteróloga’ (sic) y me dijo que los gatos absorben tu estado de ánimo. ‘Vos estás nerviosa’, me dijo. Pero, claro, Toyo tiene cinco años y yo hace como cinco años estoy nerviosa. ¿Por qué me ataca ahora?”, se preguntó.

