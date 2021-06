Gastón Dalmau sorprendió al hablar de su pareja en MasterChef Celebrity: “Mi amor está lejos”

La segunda temporada de MasterChef Celebrity está llegando a su fin y ya está definido quiénes competirán por el título de ganador: Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa. Con la sensibilidad a flor de piel, la noche del martes tuvo varios momentos emotivos: el actor confesó la nostalgia que siente porque no podrá asistir ningún miembro de su familia a la última gala, y habló de su pareja, que lo está esperando en Los Ángeles.

Como todas las noches, Santiago del Moro se acercó a la isla de cada participante para consultarles cómo están viviendo la última instancia del reality. Vale recordar que los propios concursantes han calificado al conductor como el “psicólogo” del ciclo, por las profundas charlas que mantiene con cada famoso en sus peores momentos de estrés.

Del Moro hizo uso de su costado empático una vez más y le preguntó a Dalmau si sus parientes estarían presentes el día de la gran final. “No pueden, están a 600 kilómetros y salieron del Covid hace poquito; están bien, pero bueno, no van a estar”, explicó con tristeza.

MasterChef Celebrity: Gastón Dalmau habló de su pareja y la familia que formó en Los Ángeles - Fuente: Telefe

El joven oriundo de Coronel Suárez reconoció que sufre la distancia con sus seres queridos desde que vive en Estados Unidos, hace nueve años: “Extraño a todos la verdad, eso de poder comer un asado en familia los fines de semana, no es fácil…”.

Cuando el conductor le preguntó quiénes le dieron ánimo para llegar hasta el último tramo de la competencia, expresó: “Todos, familia, amigos, amores, gente que me quiere, el público”. Con conocimiento de causa, Del Moro le retrucó: “Tu amor está lejos”. Dalmau respondió, sin titubear: “Sí, mi amor está lejos, mi perro también. Tengo a mi perro Roger en Los Ángeles, le mando un beso”.

Dalmau y su perro Roger, a quien confesó extrañar en MasterChef Celebrity Captura de Instagram

El actor habló también sobre sus proyecto a futuro: “Hijos no tendría, mis perros son mis hijos, tendría millones. Yo soy muy de viajar, y estar en distintos lados, entonces no podría”. Aunque no quiso mencionar el nombre de su actual pareja, en las redes sociales sus fanáticos lo felicitaron tras saber que está felizmente enamorado.

El exprotagonista de Casi ángeles tuvo mucha exposición mediática durante los seis años que formó parte de la telenovela producida por Cris Morena, y desde que viajó a EE.UU. mantuvo un bajo perfil. En su cuenta de Instagram prefiere mostrar su vida laboral y cotidiana junto a su mascota, mientras resguarda su situación sentimental.

Gastón Dalmau trabajó para Marvel Estudios en la producción de efectos visuales Instagram: @gaston

Dalmau construyó una exitosa carrera en Los Ángeles, donde se destacó gracias a sus trabajos de producción y efectos visuales en tres películas de Marvel: Capitán América: Civil War, Doctor Strange: hechicero supremo y Capitana Marvel. Aquellos logros implicaron varios sacrificios, entre ellos, una vida nómade de ciudad en ciudad, tal como le contó a LA NACION en una entrevista: “En ocho años me mudé 15 veces, es una bestialidad, no quiero pensar más en una mudanza”.

LA NACION