Todo lo que hacemos en bombacha: cuando el foco está puesto en la prenda íntima femenina

escuchar

Obra: Una vida en bombacha: Y ella no contesta, tríptico de mujeres. Autora y directora: Cecilia Propato. Intérpretes: Marcela Chiummiento, Yorgely Rodríguez, Gisela Meligeni y María Sol Pacheco. Voz en off masculina: Julián Felcman. Participación: Mariela Asensio, Paula Bartolomé, Flor Canosa, Bernarda Pagés, Zahira Rivero Norte y Pilar Ruiz. Audiovisual: Z. Rivero Norte. Luces: Luciana Giacobbe. Sonido: Francisco Bennincasa. Coreografía: G. Meligeni. Entrenamiento acrobático: Cynthia Deluca. Sala: Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Funciones: domingos, a las 20. Duración: 70 minutos. Nuestra opinión: buena.

Para el arte y para la vida hay que estar dispuesto a recibir con ánimo experiencias diferentes para comprobar de qué manera se entrelazan con nuestros saberes previos y expectativas. De eso se trata, en definitiva, ser espectador. Una vida en bombacha: Y ella no contesta, tríptico de mujeres, de Cecilia Propato, no es una obra en el sentido dramático tradicional. Por supuesto que esto hace rato que no es ninguna novedad, especialmente para los habitués del off porteño, pero en este caso no resulta redundante aclararlo.

En primer lugar, porque la propuesta reúne dos tipos de materiales muy diferentes. Por un lado, el audiovisual Una vida en bombacha, un docuficción donde autoras argentinas contemporáneas (Mariela Asensio, Paula Bartolomé, Flor Canosa, Pilar Ruiz, Bernarda Pagés y Zahira Rivero Norte, más la misma Propato) cuentan, de frente a la cámara, acerca de distintas actividades que ellas y otras hacen -o imaginan que hacen- en bombacha. Cada una responde con el juego de imaginar cómo sería la bombacha de famosas escritoras como Anaïs Nin, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Clarice Lispector, Silvina Ocampo y otras. Entre una y otra respuesta -todas muy frescas y espontáneas-, leen un fragmento de un libro de su autoría. Por ejemplo, Vivan las feas, de Asensio; Una poética de la libertad. Diálogos con Ricardo Monti, de Pagés; La segunda lengua materna, de Flor Canosa; De los héroes que no aterrizan en las islas de los cuentos, de Ruiz.

Después de este momento, llegan tres performances reunidas bajo el nombre Y ella no contesta, tríptico de mujeres: son dos piezas breves (Las miguitas y Preparada lista Rith) y un poema (Barbietúricos o mujer en balde) escritos por Propato al principio de su carrera y estrenados en 1998 por el director Alfredo Rosenbaum. Vestidas iguales, con bombacha y top, las cuatro intérpretes son dos en Las miguitas (Marcela Chiummiento y Yorgely Rodríguez); una en Barbietúricos (Gisela Meligeni, autora además de la coreografía) y en el tercero, Chiummiento y Rodríguez más María Sol Pacheco y la voz en off de Julián Felcman. Las tres piezas breves apuntan a formas de sometimiento de las mujeres a las reglas sociales y los mandatos, la competencia, el esfuerzo por agradar, la autodestrucción. Por otro lado, las actrices mencionan a la dramaturga que “escribe en bombacha y pullover” y que está presente en la puesta como otro personaje, el de autora y directora que observa e interviene desde afuera.

Por último, la pantalla vuelve a prenderse para el tramo final del docuficción. En esta segunda parte de Una vida en bombacha, las escritoras responden sobre sus actividades con esa prenda, si ríen o lloran, putean o aman, en bombacha. Propato cierra con un largo monólogo interior en el que ella no habla pero sí escuchamos el fluir de su conciencia. Cuenta sobre episodios reales, muy traumáticos, que vivió hace poco tiempo: la muerte de su madre y el límite con la muerte por un problema de salud, hechos que transitó y enfrentó en bombacha.

Algunas preguntas surgen sobre las elecciones de la puesta. En especial, por qué unir estos materiales donde, en un caso, la prenda íntima es una bandera de empoderamiento y de libertad, y en el otro está asociada al padecimiento y la esclavitud. De todos modos, tomar la bombacha como disparador para historiar la vida de mujeres artistas pone luz en un caldero muy rico de emociones y experiencias que piden ser desplegadas con detalle.