Todo lo que no se vio de Tini Stoessel con Lali en River: los ensayos ocultos y un recuerdo inédito de Violetta

El pasado sábado, Lali Espósito dio su último show del año en el estadio Monumental River Plate ante más de 80.000 espectadores. La sorpresa de la noche fue la presencia de Martina “Tini” Stoessel, con la que interpretó “Like a virgin”, ambas con vestido de casamiento. Para que esto suceda, las dos pusieron en marcha una operación secreta que ocultó a la “Triple T” durante los ensayos, según se mostró en un video.

La página que se vincula con el nombre del último álbum de Lali: “Atendiendo al demonio”, compartió con sus seguidores el detrás de escena en donde evidenciaron la vestimenta que utilizó Stoessel para no ser reconocida en los preparativos del concierto.

Tini subió a su cuenta de Instagram un álbum con fotos que resumieron la previa del show que ofició con Lali en River (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

“Cuando estaba por hacer los primeros Gran Rex con Violetta, me acuerdo que Lali vino a darnos una charla y hoy, después de 15 años de estar cantando con ella, viviendo esto hermoso en nuestro país… estar cantando esta canción, casarnos el mismo año… ¿Qué querés que te diga? Es una locura”, reveló Stoessel en uno de los ensayos.

Tini utilizó un buzo con capucha, un gorro de lana, lentes de sol y pantalones oversize que sirvieron a la perfección para camuflarla y pasar desapercibida entre la gente que circundaba River. “Ella tiene mucha paz. Tiene mucha energía, pero se le siente con mucha paz”, dijo Stoessel antes de subir al escenario y, después de la performance, reconoció ante la cámara: “Nunca estuve tan nerviosa en mi vida. Fue increíble, una locura”.

Así se dirigía Tini al escenario para cantar con Lali (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

Después de la publicación del backstage, Stoessel sumó en su cuenta de Instagram un álbum de fotos y videos que resumieron la fiesta del pop, y en donde además, sumó algunas imágenes en blanco y negro de los días previos en que las dos cantantes prepararon el icónico tema de Madonna.

“Por las niñas que fuimos y sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”, citó Tini a Lali, en referencia a las palabras que la ex Casi Ángeles le dedicó frente a los espectadores.

La dedicatoria de Tini a Lali tras presentarse en su show (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

Luego, añadió: “Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas. Desde el día que me invitaste, hubo un camino muy lindo donde pudimos construir juntas. Lo que vivimos anoche tuvo un significado muy hermoso y profundo para mí. Te respeto profundamente, admiro tu valentía y todo lo que sos. Gracias por tu abrazo, tu cariño y por la generosidad con la que compartiste conmigo algo que voy a guardar para siempre”.

Antes de concluir su posteo, también le agradeció a Marilina Bertoldi: “Dios mío, qué bestia, un honor haberte conocido. Qué talento, y qué lindo fue compartir juntas”.

La respuesta de Lali y Rodrigo De Paul al posteo que hizo TIni (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

En la sección de comentarios, Espósito le respondió: “Qué emoción. Qué alegría. Qué potencia. Qué inolvidable. Gracias, reina total”. Asimismo, Rodrigo De Paul no se quedó atrás y también opinó al respecto: “¡Qué orgullo poder acompañarte, brillas siempre! ¡Te merecés todo! Te amo mucho”.

Lali y Tini interpretaron "Like a virgin" de Madonna

De esta manera, las referentes del pop argentino hicieron historia al presentarse juntas por primera vez en un show. Teniendo en cuenta que ambas están comprometidas; Lali con Pedro Rosemblat y Tini con De Paul, las dos eligieron “Like a virgin” y recrearon junto a Bertoldi el beso entre Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en los VMAs.

El beso entre Lali Espósito, Tini Stoessel y Marilina Bertoldi

“Fuiste parte de mi casa, de mis meriendas... Me acompañaste en muchos momentos y para mí es un honor estar al lado tuyo cantando con vos, verte trabajar desde que sos tan pequeña y ver todo lo que lograste. Sos una genia”, dijo Stoessel a Espósito conmovida, mientras que la anfitriona reflexionó: “Esta invitación es por las niñas que fuimos y por las mujeres en las que nos convertimos”.

“Gracias por darme este espacio en la gran fiesta del pop”, cerró la Triple T.