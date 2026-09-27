Lali Espósito brilló en su tercer River: el cierre de una era y las grandes sorpresas de la noche

“Solo diré que el que no venga a River el 26 de septiembre se va a querer morir después”, escribió Lali Espósito a principios de diciembre en sus redes sociales. Y enseguida agregó: “No traiciona el que te avisa”. La cantante estaba dando indicios de lo que iba a ser su nuevo concierto en el Monumental, el tercero en menos de cuatro meses. Es que no se trata de una fecha más en el calendario de una gira. Es la última parada de un recorrido que comenzó con su disco No vayas a atender cuando el demonio llama y la llevó por distintas ciudades de la Argentina, Uruguay y España.

Este recital llega después de cinco estadios Vélez agotados durante 2025 y de los dos primeros River de este año, que reunieron a más de 160.000 espectadores. Además, tiene una carga simbólica: coincide con el segundo aniversario de “Fanático”, la canción que marcó el comienzo de esta nueva era artística. El disco, que nació alrededor de ese tema, superó los 200 millones de reproducciones y recibió dos Premios Gardel.

Lali Espósito llenó su tercer River Plate Pilar Camacho

Con entradas nuevamente agotadas, la cantante vuelve a demostrar por qué es una de las artistas más convocantes del pop argentino. “Muchas gracias, qué bueno, qué emoción. Me quedé un poco tiesa. Los quiero mucho a todos. Gracias a cada artista por poner lo suyo para que este espectáculo suceda. Terminamos un tour con esta [fecha]. Me siento muy honrada con mi música, que hago con mis amigos para generar un espacio donde muchos artistas son parte, donde la gente vive un momento inolvidable. Para eso es lo que hacemos”, expresó la intérprete entre lágrimas tras enterarse de que su show estaba nuevamente sold out.

“Y sobre todo en estos tiempos complejos —no tengo que aclarar nada, la gente tiene su vida y sabe— en los que ser resiliente y mostrar una potencia, dignidad e integridad no solo artística, sino humana, es todo un valor. Los quiero mucho y vamos a romperla”, agregó sobre esta noche pensada a escala monumental.

Lali interpretó su canciones más rockeras Pilar Camacho

Convertida en la segunda mujer argentina en encabezar un show en el estadio del barrio de Núñez, Espósito sabe que esta noche no es una más. Representa el punto culminante de una construcción sostenida en el tiempo, la confirmación de una figura que dejó de ser una promesa hace años para convertirse en uno de los fenómenos más convocantes de la música popular local.

Una noche de emoción con invitados de lujo

La primera sorpresa fue la aparición de Miranda!, un clásico en los shows de Lali. Al igual que en las presentaciones anteriores, la banda liderada por Ale Sergi y Juliana Gattas aportó una dosis extra de pop que hizo que el clima del Monumental se transforme en una fiesta todavía más desbordada. Juntos interpretaron su hit “Mejor que vos”.

Lali y Tini interpretaron dos canciones vestidas de novias

Pero el plato fuerte llegó unos minutos más tarde. Luego de días donde se rumoreaba que Tini Stoessel sería una de las artistas invitadas, las sospechas se hicieron realidad. La creadora de Futttura se subió al escenario del estadio de Núñez con el pelo rosa y vestida de novia para entonar “Like a Virgin” de Madonna y “Un amor” de Lali. Además, a mitad de la primera canción se incorporó Marilina Bertoldi, con quien recrearon el icónico beso entre Madonna y Britney en los VMAs.

En medio de la algarabía, Tini tomó el micrófono y le dedicó unas emotivas palabras a Lali: “Que emoción estar acá. Gracias por haberme invitado y darme este espacio en tu gran fiesta de rock. Ya te hablé y te mandé miles de audios... Te vimos crecer todos los argentinos. Fuiste parte de mi casa, de mi living, de mis meriendas. Me acompañaste en muchos momentos. Es un honor estar al lado tuyo, cantando con vos, acompañándote, verte trabajar desde tan pequeña y ver todo lo que lograste”.

Lali, Tini y Marilina Bertoldi interpretaron Like a virgin de Madonna (Video: - @agenciabmng - @gomezcaje)

Lali no tardó en responder y dijo: “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos. Tremenda mujer y artista”.

Esta es la primera vez que las cantantes comparten escenario después de años de expectativa alrededor de una colaboración. La propia Lali había hablado anteriormente de su intención de trabajar con Tini, aunque había señalado que todavía no se había dado el momento adecuado. También, significó el cierre a un sinfín de especulaciones por parte de ambos fandoms que durante años las enfrentaron dentro de la industria.

¿Cómo se despide una era?

A lo largo de este encuentro con sabor a despedida, la artista se movió por los distintos géneros que representan su carrera. En cuestión de minutos pasó del groove y guiños al R&B con sus temas más viejos a un costado más provocador y performático con los hits de No vayas a atender cuando el demonio llama, álbum que da nombre a esta gira.

El tercer River de Lali quedó con entradas agotadas Pilar Camacho

“Este disco me enseñó a hacer algo poderoso con la mier... Me enseñó a creer en la potencia del amor de quienes, a pesar del ruido de este presente en el que vivimos, no entregan el alma. Por el contrario, se enfrentan al demonio. Es nuestro ‘Acá estamos’. Y, sobre todo, nuestro ‘Acá vamos a seguir estando’”, dijo la artista que se encargó de desparramar este espíritu en cada discurso y performance.