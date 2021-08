Tomasito rompió en llanto en vivo luego de que Guido Süller presentara a su nuevo novio

Días atrás, Guido Süller presentó a su nuevo novio en El club de las divorciadas. En ese marco, el hermano de Silvia Süller anunció que está en pareja con Federico, un joven de 21 años. Si bien la noticia generó felicidad en el entorno del mediático, una persona de su pasado no lo tomó nada bien: en el piso del programa que conduce Laurita Fernández, Tomasito, su expareja, rompió en llanto en vivo. “Es como darme un cachetazo”, señaló.

En mayo de 2018, Tomasito y Guido se casaron en medio de escándalos y sin familiares presentes. En los meses previos, la pareja había compartido viajes, celebraciones e incluso algunos duros momentos personales. Pero en diciembre del año siguiente, el amor llegó a su fin. “Puse punto final, next”, escribió el cordobés en sus Instagram Stories, luego de que le consultaran si estaba peleado con Süller de forma temporal o si se trataba de algo definitivo. “Dije basta. Ahora primero yo, segundo yo y tercero yo”, añadió.

“No quiero llorar”

En el piso del programa de Fernández, luego de que Süller hiciera público que rehízo su vida con otro hombre, Tomasito declaró: “Me cansé. No quiero llorar, pero son muchos años, casi 13, que estuve con él. El pibito no me va ni me viene. Es el gatito de paso y así como ese he visto miles que han pasado en este tiempo”. Luego, el cordobés contó que le permitió “muchas cosas a Guido”, sin embargo, esta vez parece haber cruzado un límite. “Es como darme un cachetazo”, manifestó Tomasito.

Después de ver a su exesposo con su nueva pareja, el hombre recordó que en 2018, cuando ambos se casaron, se evaluó la posibilidad de tener una relación abierta por la conducta que venía teniendo Süller respecto a la exclusividad sexual. “Yo veía mucha infidelidad y mentira de su parte”, señaló Tomasito. “Antes perdonaba y naturalizaba, lo dejaba pasar, pero ya me cansé. Después de mi mamá, es la persona que más amo en el mundo. Pensé que iba a cambiar. Yo sabía que salían, pero no que tenía esta relación paralela”.

Tomasito lloró por Guido Süller luego de que el mediático presentara a su nuevo novio

Finalmente, Tomasito contó que, además de la infidelidad, durante el último período del matrimonio también existió maltrato verba y emocional. “Se hartó de insultarme, de tratarme mal. Las personas se agotan. Yo me cansé y me fui, él nunca me pidió disculpas y yo nunca lo rebajé. Era una relación abierta pero en el plano de lo sexual, no de involucrar sentimientos. Estamos separados, pero no divorciados”, concluyó.

