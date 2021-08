Guido Süller presentó a su nuevo novio: se llevan casi 40 años

En El club de las divorciadas (eltrece), Guido Süller y Federico se presentaron por primera vez como pareja. Teniendo el arquitecto 60 años y su novio 21, hablaron de los prejuicios que tienen que enfrentar por la amplia diferencia de edad, la posibilidad de convivir y sus planes en conjunto.

“El prejuicio lo tengo yo, a la generación de ellos no les importa”, comentó Guido cuando fue consultado por el tema de la edad. Se conocieron por redes sociales y luego de varias preguntas, fue Federico el que se animó a dar el primer paso.

“Me sonaba el nombre, lo busqué en YouTube y hablamos por Instagram”, recordó el joven. Entre charlas por redes, concretaron su primer encuentro. A partir de ahí comenzó una historia de amor que hoy se consuma con una oficialización.

Guido Süller presentó a su nuevo novio

“Me enamoró que a esa edad el ser humano es más feliz, la vida no te golpeó tanto. Es una bocanada de aire fresco, él está lleno de sueños”, remarcó Süller. Enamorados, ambos se besaron y compartieron un momento de romanticismo cuando el mediático le dedicó una canción a su novio.

No obstante, son cautos y todavía no planean en grande. La convivencia tendrá que esperar: “El día de mañana, quizás. A mi me gusta estar en mi casa con mi mamá y mi papá. Está bueno extrañarse”, advirtió Federico. Por otro lado, confirmaron que todavía Süller no fue a conocer personalmente a los padres pero “sí lo aceptan”.

“Ay, la madre me adora, un beso”, expresó Guido mirando a cámara. Pero mientras esta relación aflora, Süller todavía sigue casado con Tomasito. Si bien terminaron hace tiempo, los papeles todavía no fueron firmados y todo parece indicar que demorará un tiempo en suceder.

“Estoy terminando mi casa que es un estrés muy grande. Divorciarse también es un estrés muy grande”, consignó el arquitecto. Mientras eso está en espera y la casa que él mismo diseñó está en construcción, ya luce en redes y programas su feliz relación.

