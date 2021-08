Juana Viale celebró el final de su cuarentena con una foto subida de tono: “No más hotel”

Juana Viale volvió de Europa la semana pasada, tras una escapada a Francia para acompañar a su hija Ámbar de Benedictis, quien se mudó a París para estudiar Artes Visuales. Desde el miércoles, la actriz estuvo aislada en un hotel cumpliendo con la cuarentena preventiva dispuesta para quienes regresan del exterior, y esta mañana celebró el fin del aislamiento con una picante foto.

“¡Buen día! Me voy a casa, ¡no más hotel! #Día4″, escribió, junto a selfie al desnudo, tomada desde arriba en la cama del hotel. Sonriente, la nieta de “La Chiqui”, mostró su alegría por regresar a su hogar junto a sus dos hijos menores, Silvestre y Alí Valenzuela, donde deberá permanecer tres días más.

Recordemos que el sábado Mirtha Legrand volvió a conducir su programa en La Noche de Mirtha (eltrece), y aclaró que reemplazaba a Juana por su obligada ausencia tras el viaje. En un fragmento del programa la diva de los almuerzo charló a través de una videollamada con Viale, y la actriz se sinceró sobre el aislamiento: “Estoy en un hotel hace tres días y me queda uno más, me aburro muchísimo”.

"No más hotel": Juana Viale contó que su aislamiento preventivo llegó a su fin Captura Instagram

Después de una divertida charla sobre el viaje a la capital francesa, la legendaria conductora se dedicó a elogiar a su nieta: “Te quiero agradecer, Juanita, has sido prodigiosa; desde que comenzaste hasta que dejaste ahora por razones que todos conocen, ha habido una evolución que me emociona decírtelo, cuando decís ‘abuelita’ me derrito toda, sos un ser adorable”.

Lo cierto es que en estos cuatro días Viale estuvo mucho más activa en las redes sociales, y sorprendió a sus seguidores con sensuales postales. La primera fue una selfie matutina, envuelta entre las sábanas, donde posó a cara lavada, sin la parte de arriba del pijama. Y ahora volvió a arrasar con otra foto desde la cama, pero esta vez para despedirse de su estadía hotelera.

Juana Viale estuvo aislada en un hotel cumpliendo la cuarentena obligatoria para personas que ingresan al país desde el exterior Instagram: @juanavialeoficial

La nueva vida de Ámbar de Benedictis en París

Ámbar, la hija de Juana y Juan de Benedictis, mantiene un bajo perfil en sus redes sociales, y su única aparición televisiva fue cuando se unieron las cuatro generaciones de mujeres en la mesaza a fines del 2020. La joven de 19 años se mudó a un departamento que su familia tiene en París para estudiar en una prestigiosa universidad. Por eso, su madre decidió acompañarla para ayudarla a instalarse y pidió unos días de licencia.

Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale, se mudó a Francia para estudiar la carrera de Artes Visuales Instagram: @juanavialeoficial

En Europa, Juana y Ámbar también tuvieron que cumplir cuarentena obligatoria antes de poder ingresar a París. Aterrizaron en el aeropuerto de Madrid, España, el domingo 15 de agosto y cumplieron la medida a bordo del yate del millonario argentino Mauricio Filiberti, amigo de la madre de Marcela Tinayre.

