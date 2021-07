Toti Pasman redobló la apuesta tras la polémica con Ángel Di María: “No pido disculpas”

El pasado fin de semana, la selección argentina ganó la Copa América luego de derrotar a Brasil en la final en el mítico estadio Maracaná. De esta forma, el combinado nacional cortó una racha de 28 años sin títulos. Varios usuarios de las redes sociales aprovecharon esta situación y recordaron el insólito momento que protagonizó el periodista Toti Pasman, quien se arrodilló para pedir que Ángel Di María, el autor del gol del triunfo, no jugara más con la camiseta albiceleste.

Luego de aquel particular incidente, Pasman habló el domingo para explicar que se equivocó con su pedido de excluir al delantero del París Saint-Germain de las convocatorias del equipo dirigido por Lionel Scaloni. “Su esposa me escribió cuando dije lo que dije el 7 de junio en el programa, que no me arrepiento porque lo sentía. Siempre hay que opinar y veía que el ciclo de Di María en la selección argentina había terminado, porque habían pasado un montón de cosas, y me equivoqué”, expresó el conductor en El show del fútbol (América).

Toti Pasman habló de Ángel Di María luego del video que se hizo viral

Pasman fundamentó su decisión en la forma que lleva adelante su profesión. “Hay dos maneras de hacer periodismo: ser condescendientes con los jugadores u opinar. Y yo elijo este último camino aunque me equivoque. Y me equivoqué porque Di María demostró que aún tiene cosas para darle a la selección”, manifestó el periodista deportivo.

Además, aseguró que habló con la mujer del goleador de la final después de que las imágenes se viralizaran en las redes sociales. “El video del 7 de junio se hizo viral y la única persona que me escribió desde ese entonces fue Jorgelina Cardoso, que estaba enojada, pero fue muy respetuosa. Hablamos bien”, contó Pasman.

“No voy a arrodillarme y pedir perdón porque los jugadores insultan a los periodistas. ¿Nosotros no podemos opinar pero ellos pueden insultarnos después de una victoria? Insultan a los periodistas y los hinchas los aplauden. Me arrodillé, lo hice con pasión, a mi manera, porque El show del fútbol es así. Hablamos a corazón abierto y lo hacemos con pasión. Es un show, por eso dramatizamos y actuamos”, aseguró.

Y para finalizar, el periodista indicó que, aunque se equivocó con Di María, no iba a pedir perdón. “Me alegro Angelito porque hiciste feliz a mi hija Cande y a mi hijo Benja que nunca había visto a la selección argentina campeona. No voy a dejar de seguir opinando de fútbol por esto que pasó. Es el folclore del fútbol, queda ahí. Dije lo que pensaba y punto. No pido disculpas. Dije lo que pensaba. Asumo que me equivoqué porque Di María puede seguir jugando en la selección”, concluyó Pasman.

LA NACION