“Mirá que estamos en vivo”: el exabrupto de Oscar Ruggeri tras el triunfo de la selección

La selección argentina se consagró campeona de la Copa América 2021, y Oscar Ruggeri acompañó la final desde la pantalla de ESPN. El excampeón del mundo en México 86 se mostró desbordado de alegría y tuvo un exabrupto al aire que hizo reír a sus compañeros.

Luego de que Lionel Messi levantara la copa y trascendieran los primeros videos del equipo celebrando en los vestuarios, Daniel Arcucci recordó que este triunfo le puede dar la posibilidad a la selección de pelear por otro título. “Se había hablado de la posibilidad oficial de un partido entre el ganador de la Copa América y el de la Eurocopa”, indicó el periodista, mientras el panel le aclaraba que se jugaría en Nueva York.

El exabrupto de Oscar Ruggeri tras el triunfo de Argentina en la Copa América

En ese momento, el exdefensor albiceleste comenzó a hablar encima del conductor, Sebastián Vignolo, como si pensara que su micrófono estuviera apagado: “Qué lindo”, celebró. Y continuó: “Vamos los tanos mañana, eh”, haciendo alusión al enfrentamiento entre Italia e Inglaterra en el torneo de fútbol europeo.

Ruggeri continuó explayándose: “Lo único que falta es que no alentemos a los tanos”, dijo para luego pronunciar un improperio que hizo que “El Pollo” le aclarara: “Estamos en vivo, eh”, lo que disparó las carcajadas de sus compañeros.

En ese momento, Vignolo se divirtió con la situación y afirmó que está “el vivo de Agüero y el vivo de Ruggeri”, en referencia a que el Kun estaba transmitiendo en sus historias de Instagram lo que ocurría en el vestuario.

Los jugadores de la selección de Argentina festejan tras conquistar la Copa América con un triunfo sobre Brasil en la final del sábado 10 de julio de 2021, en el Maracaná (AP Foto/Andre Penner)

“Los tanos con Inglaterra, ¿qué querés que hagamos?”, agregó Oscar. En la previa del partido, el exfutbolista había apuntado contra el Diez brasilero, y chicaneó: “¿Neymar no había dicho que quería a Argentina en la final? Ahí tenés a la Argentina”.

El “Cabezón” también salió a cruzar al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien había dicho que su seleccionado iba a ganar 5-0 contra el argentino. “Los de afuera que hablen”, sentenció. Y agregó: “El tema es de adentro. Cómo hablan y qué dicen”.

Luego, el exdefensor albiceleste apuntó contra el mandatario argentino: “¿Alberto [Fernández] no le contestó nada? Cómo se va a quedar en el molde si están de joda ahí… Si te hace el 5-0, también… Están afuera ellos, el tema es los jugadores”, sostuvo.

Sobre el partido de este sábado, Ruggeri había arriesgado: “Hay que ganar. Vamos a ganar con un gol de tiro libre de Messi, no faltando mucho. No sé el resultado. Ganamos, qué me importa a mí. Para que sea completo tiene que ser así”.

Finalmente, el gol lo metió Ángel Di María en el primer tiempo, y marcó la victoria en la final sobre Brasil, por 1 a 0, en el legendario estadio Maracaná.

