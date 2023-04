Trabajó con Jorge Porcel y revela su lado más oscuro: Sandra Villarruel y la otra cara de “la bebota”

escuchar

El lunes se estrenó ATAV 2 en eltrece, una serie ambientada en la década del ‘80 que, entre otras líneas argumentales, revive el universo del teatro de revistas de entonces. En especial, a partir de los personajes de los hermanos Hills. Uno de ellos, interpretado por Juan Gil Navarro, es guionista de ese género picaresco, y el otro, Darío Barassi, es un capocómico, a quien muchos espectadores identifican con Jorge ‘El Gordo’ Porcel, el actor y humorista argentino fallecido en 2006.

En ese contexto, este martes, Sandra Villarruel, la modelo, actriz y vedette que trabajó en la década del ‘80 con el mencionado cómico, dio una entrevista radial en la que comentó cómo era el día a día en aquel tiempo en la revista porteña y señaló que, entonces, los humoristas en escena “se reían de nosotros”. Además, cuando le preguntaron si el personaje de Barassi se parecía, en sus actitudes, a Porcel, la actriz no dio vueltas. “Es el calco”, aseveró.

El detrás de escena del teatro de revistas es uno de los puntos fuertes de ATAV 2. Allí, los mencionados hermanos Hills están a punto de montar un nuevo espectáculo cómico. Para eso, uno de ellos, Horacio, que es el guionista -muchos ven en él el reflejo de alguno de los hermanos Sofovich-, contrata a una joven inexperta para que comparta el escenario con su hermano Ricardo.

La muchacha contratada, Ana, que es interpretada por Justina Bustos, hace algunos ensayos iniciales con el personaje de Barassi, en los que debe verse como una mujer aniñada y, a la vez, sexy. Pero sus problemas para memorizar la letra, llena de giros machistas y de doble sentido, y su falta de actitud, provocan la ira del cómico, que no para de maltratarla y de burlarse además de su aspecto físico, pues para él, Ana “es una tabla”, y no duda en decírselo en voz alta.

Juan Gil Navarro y Daría Barassi son los hermanos Hills en ATAV 2, a popes del teatro de revistas de los '80, a quienes muchos comparan con uno de los hermanos Sofovich y Jorge Porcel Prensa El Trece

“Sentía la degradación”

Luego de comentar y pasar al aire estas última escena, el periodista de espectáculos conocido como Moskita Muerta dialogó en su programa radial Por si las Moscas (Radio Ciudad) con Sandra Villarruel, quien compartió escenario y también sketchs televisivos con Porcel. En este último caso, la actriz también, al igual que el personaje de Bustos en ATAV 2, interpretaba a una “Bebota”, una mujer adulta vestida como niña.

Sandra VIllarruel recordó la época en la que trabajó con Jorge Porcel ig / @biodescodificacion_sv

Con esas similitudes como punto de partida, Moskita Muerta le preguntó a Villarruel acerca de su mirada sobre ese tipo de sketchs, tan comunes en los ‘80. “Siempre aparece lo que es la doble intención. Me remonto a lo mío, en ese momento me divertía un montón; yo era la nena que tenía en mi corazón, pero si lo ponés en contexto de que mi sexualidad empezó a temprana edad, lo naturalicé, y tampoco lo veía mal eso. Todo eso era como que estaba naturalizado”, dijo la actriz.

Luego, con respecto al humor de los cómicos de entonces, basado muchas veces en el físico de las vedettes, Villarruel señaló: “Las mujeres teníamos que pasar por eso, sin contar los monólogos que te hacía el Gordo con mi cola, monólogos donde yo estaba incómoda, no solamente por la posición que tenía que tener en el escenario, porque sentía la degradación. ¿Entendés? Pero eso también fue en la primera función, en la segunda... a la tercera ya lo naturalicé”.

Jorge Porcel y Sandra Villarruel en una escena del sketch del carnicero en Las gatitas y ratones de Porcel, de fines de los años '80 Captura YouTube El nueve argentina

“Era normal que se rieran de nosotros y que todo lo gracioso era nuestro físico”, añadió la actriz, que hizo luego algunos ejemplos de chistes subidos de tono de aquella época en relación con la anatomía femenina. “Ese tipo de cosas estaban permitidas en ese momento. Eran muy fuertes. Siendo parte de eso, hoy en día reconozco que fue una época y nunca más. Ahora siento como un rechazo por eso”, aseguró.

Luego, Villarruel señaló que empezó a trabajar en el teatro con Porcel cuando ella tenía 18 años y que interpretó al personaje de Lola, la mujer aniñada, cuando tenía 23. Ese sketch, donde la ‘Bebota’ visitaba el comercio de un carnicero, interpretado por Porcel, estaba dentro del programa Las gatitas y ratones de Porcel, que se emitió por Canal 9, a fines de la década del ‘80. En ese entonces, según la actriz, “las mujeres éramos un adorno”.

Para Sandra Villarruel, el personaje de Darío Barassi en ATAV 2 "es un calco" de Jorge Porcel

El personaje de Barassi, “un calco” de Porcel

Más adelante, Moskita Muerta describió las características del personaje de Barassi en ATAV 2, a quién definió como “un cómico que sale del escenario y es un malhumorado” y también señaló que es un tipo “irónico y déspota”. Luego, el periodista le preguntó a Villarruel: “¿Cuánto de parecido se ve entre lo que hace Barassi y Porcel?”.

Sandra Villarruel Instagram: @san_villarue

“Es un calco”, respondió la actriz, entre risas y añadió: “Con respecto a mis compañeras, era así. Había algo en mi personalidad que no dejaba que se zarparan, pero lo veía en los demás. De hecho, el maltrato que ha sufrido Yuyito (Amalia González) en las grabaciones era increíble. A los gritos en medio del estudio, la basureaba de arriba a abajo. Un manipulador sabe dónde puede manipular y sabe que donde no puede manipular no se mete”.

“¿Estaba legitimado que un cabeza de compañía maltrate?”, fue la siguiente pregunta del conductor de Por si las moscas. “Yo no lo viví, pero se comentaba que era así, por debajo, que fulanito se banca esto porque si no lo rajan. O si les quitabas el remate se armaba lío. A mí me pasó en una escena de un programa cómico: estaba haciendo la escena, viene el remate del cómico y yo contesto porque me salió del alma. Dijeron ‘corten’ y todos empezaron a aplaudir. Después, cuando vi la escena en la televisión, esa parte obviamente la cortaron”.

Jorge Porcel, figura del humor argentino en los '70, '80 y '90, falleció en Miami, en 2006 Archivo

“¿En que momento te diste cuenta que la bebota te hacía ruido?”, preguntó, sobre el final, Moskita Muerta. “Cuando empezó a cambiar el humor y se empezó a visibilizar lo que era abuso, lo que estaba mal. Yo me fui reconstruyendo a medida que se iba visibilizando todo eso. Fue automático”, respondió la actriz, que actualmente se dedica a la biodescodificacion, el coaching ontológico y las constelaciones familiares.

