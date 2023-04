Revelan el escandaloso motivo que habría provocado la separación de Zaira Nara y Facundo Pieres: “Se hartó”

escuchar

Cuando se hizo público que estaban juntos, provocó una gran sorpresa e incluso se rumoreó que la relación amorosa rompió una amistad de la modelo de muchos años. Si bien Zaira Nara y Facundo Pieres nunca confirmaron de su propia boca qué había entre ellos, las fotos hablaron por sí solas y dieron cuenta de que vivieron un apasionado amor de verano. Sin embargo, lo que sea que hayan tenido llegó a su fin y, aparentemente, no habría ocurrido en los mejores términos. Recientemente, revelaron cuál habría sido el motivo de la separación de la pareja, que terminó igual que como empezó, con algunas polémicas.

En septiembre de 2022, a través de un posteo en Instagram, la modelo anunció su separación de Jakob Von Plessen tras ocho años juntos y dos hijos en común, Malaika (7) y Viggo (3). Posteriormente, rehizo su vida de la mano del polista Facundo Pieres y, tras meses de rumores que nunca terminaron de confirmarse de manera oficial, fueron vistos por primera vez juntos en el verano, un evento en Punta del Este. Un detalle no menor es que, hace varios años, él salió con Paula Chávez, íntima amiga de la modelo y su comadre, y hasta llegaron a pensar en casamiento, algo que finalmente no se concretó. Este vínculo habría generado un conflicto entre ambas, si bien ninguna lo blanqueó, lo cierto es que desde hace meses que no se muestran juntas en las redes.

Zaira Nara y Facundo Pieres, juntos en Punta del Este

No obstante, el apasionado romance entre la empresaria y el deportista llegó a su fin. En un evento reciente, le preguntaron cuándo iba a blanquear la relación, pero ella sorprendió con su respuesta: “Estoy sola. La verdad que estoy muy tranquila”. Si bien no se supo más del tema, en las últimas horas trascendió cuál habría sido el detonante por el cual comenzó una crisis que luego derivó en separación.

“Me confirman que efectivamente Zaira Nara y Facundo Pieres ya ellos no están juntos”, sostuvo Juan Etchegoyen el miércoles en Mitre Live, el ciclo que se emite a través de las redes de la radio, y comentó que el motivo que desencadenó en la separación era “un tanto escandaloso”, pero negó la presencia de infidelidades y terceros en discordia.

Zaira Nara y Facundo Pieres fueron vistos en la playa durante el verano RSFotos

“La versión que me llega es que Nara era abordada por Pieres, en los últimos meses, sobre todo en el verano pasado, con esto del ‘no blanqueo’”, expuso el periodista. “‘¿Por qué no lo blanqueamos? Si estamos bien, juntos, si salieron fotos, ¿por qué me ocultas?’, habría sido el planteo que desencadenó en una crisis y posteriormente en una separación”.

Según Etchegoyen, habría sido la situación del blanqueo del noviazgo lo que habría generado un quiebre, puesto que él quería hacerlo y ella no. “Pieres se hartó, se cansó de esta situación, de estar escondiéndose con Nara cuando los dos están solteros y pueden encarar una relación y por eso le ponen punto final a la relación”, indicó el periodista. Asimismo, especuló en la posibilidad de que a Zaira podría no haber estado del todo convencida, aunque sostuvo que le contaron que “estaban a full”, y que “querían súper blanquear”, pero finalmente eso no pasó.

La razón por la cual se habrían separado Zaira Nara y Facundo Pieres (Video IG @radiomitre)

“Pieres se hartó y le puso los puntos a Nara en una discusión que todos vemos que terminó con una separación. Por lo que imagino, que él la dejo a ella. Zaira estaba bien de esa manera, no necesitaba blanquear, y Facundo quería algo más, un título que nunca llegó”, concluyó.

