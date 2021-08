Sandra Villarruel contó una picante anécdota con Luis Miguel: “Me daba de comer pétalos de rosas”

Sandra Villarruel sorprendió durante una entrevista en El club de las divorciadas (eltrece), cuando reveló que a fines de los años ‘80 tuvo un intenso y fugaz romance con Luis Miguel. La actriz y exvedette recordó cómo fue la semana que pasó junto a El Sol de México y las charlas que tuvieron sobre la desaparición de la madre del cantante, Marcela Gallego Basteri.

El martes la actriz formó parte del informe titulado “Las ex de Luis Miguel”, y respondió las picantes preguntas de Laurita Fernández. Consultada sobre la época en que se conocieron, Villarruel contó que el artista tenía 18 años y ella 24: “Él era muy joven, estábamos en una cena, todas chicas y, en un momento, nos dimos vuelta a mirar el resto de la mesa, y habían pasado como cuatro horas y seguíamos hablando”.

“Todo esto empezó por un tema que de él, que se conocía en Perú pero ahí no se conocía tanto, y me dijo que era uno de sus temas preferidos. ¡Andá saber si era verdad!”, agregó, sobre la conexión inmediata que tuvieron. Desde la tribuna, Matías Alé la interrumpió y le hizo una insólita pregunta: ”¿Es cierto que te mojaba pétalos de rosa?”.

Sandra Villaruel hizo una confesión inédita sobre su romance con Luis Miguel

Entre risas, la actriz confirmó aquella versión: “Sí, mojaba pétalos de rosa rojas en vino tinto y me los daba de comer, y después comía de él”. Sin poder creer lo que había escuchado, la conductora cortó con el romanticismo en seco: “¡Un asco! ¡Que te claves un pétalo de rosas!”.

“Es riquísimo, de verdad riquísimo, fue la primera y única vez que me pasó; estoy esperando que otro me de pétalos de rosas”, expresó con picardía la invitada. “Todo eso lo hizo en la cena, después de que hablamos de la madre, y se notaba que a él no le importó nunca el resto”, aseguró.

“Yo me enganché tanto en la charla, que ahí me enteré del problema que tenía con el papá, de que la mamá ya estaba desaparecida, que se había ido…”, explicó. Al ser consultada sobre el final del romance, la exvedette sostuvo que el motivo fue la distancia y la carrera del cantante: “Nosotros tuvimos una relación de una semana, porque cuando yo me fui, él arrancaba una gira en Córdoba, y creo que hubiese sido una relación bastante importante”.

LA NACION