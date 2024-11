Tras el accidente de Chris Martin: los tropezones y las caídas más conocidos de artistas sobre el escenario

Chris Martin, cantante de la banda Coldplay, protagonizó un accidente en medio de un show brindado en la ciudad de Melbourne, Australia. En medio del recital, el artista empezó a dialogar con el público mientras caminaba por la pasarela y fue sorprendido por un agujero en el escenario. Sin lamentar heridas de consideración, el vocalista se repuso y manifestó: “Esto no fue planeado”.

Aunque parezca un hecho aislado, los accidentes en los shows son cada vez más comunes y comienzan a preocupar a los artistas, quienes piden, enfáticamente, a sus productores que revisen cada montaje para no estar propensos a una caída o un blooper.

Las experiencias pasadas de artistas como Lady Gaga, Olivia Rodrigo, Dave Grohl, entre otros, ponen la mira en las condiciones a las que se exponen los artistas en un recital y cómo, de un momento al otro, pueden sufrir un accidente que los deje expuestos sin poder continuar con el show.

Lady Gaga: la participación fallida de un fan terminó en accidente

En un hecho que sucedió en el año 2019, Lady Gaga realizó un show en Las Vegas y decidió darle un rol activo a los presentes. En medio de un tema musical, la vocalista decidió que un fanático suba al escenario y protagonice una coreografía.

Según se observa en el video, el fanático alzó a la vocalista desde la zona de su cintura, pero el problema comenzó después, cuando Lady Gaga empezó a moverse y no pudo soportar el peso. ¿El resultado? Ambos cayeron del escenario y generaron una fuerte preocupación. “No te preocupes, estamos bien. No es tu culpa. (...) ¿Podrías prometerme algo? ¿Podés olvidar lo que acaba de pasar?”, lanzó la artista a Jack, el hombre en cuestión.

Olivia Rodrigo: la caída peligrosa a un hueco en el escenario

En un show reciente en el mes de octubre, la artista estadounidense de 21 años comenzó a cantar un tema donde pidió la participación del público. Al caminar a lo ancho del escenario, la cantante no se percató de la aparición de un agujero donde terminó cayendo estrepitosamente.

Sin estar señalizado, Olivia quedó atrapada en este hueco y, al instante, pudo recomponerse para continuar con la función. “Estoy bien. A veces, simplemente hay un agujero en el escenario. Está bien. Ok, ¿dónde estaba?”, lanzó, de manera irónica, en la previa al siguiente tema que daría continuidad a su presentación en Australia.

Dave Grohl: un tropezón que terminó con una fractura de su pierna

El líder de la banda Foo Fighters protagonizó un momento para el olvido en una de las presentaciones de la banda en Suecia. Durante este concierto, que se dio en el año 2015, el vocalista trastabilló en el medio del escenario y cayó al vacío.

Esta caída no solo causó preocupación en los presentes, sino que terminó con un crudo diagnóstico: Grohl se quebró la pierna a raíz del golpe. Sin embargo, el líder de la banda británica volvió al escenario a continuar con el show, aunque, al terminar, debió ser rápidamente hospitalizado.

Fher de Maná: un giro peligroso en el escenario que terminó en caída

Fernando Olvera, cantante de Maná, también fue víctima de los escenarios con falta de señalización. En un antiguo recital del año 2014 en República Dominicana, el artista se encontraba entonando las estrofas de la canción “En el muelle de San Blas” hasta que un repentino giro lo dejó fuera del perímetro.

En el video que rápidamente se viralizó, Fher seguía con sus piernas el ritmo de la canción y, al querer cambiar su dirección para cantar el tema con el resto del público, cayó al vacío. A pesar del fuerte golpe, siguió con el show y el hecho quedó como una anécdota.

Natalia Oreiro: una caída que terminó con cuatro puntos de sutura

Natalia Oreiro protagonizó un blooper en la entrega de los Kids Choice Adwars Argentina 2018. La actriz estuvo presente para recibir un reconocimiento a su trayectoria, pero dicho momento quedó opacado por una brutal caída en el escenario.

Mientras Verónica Lozano, conductora del evento, aguardaba por el acercamiento con Oreiro, la artista cayó a un pozo y sufrió heridas en su rostro que le valieron cuatro puntos de sutura. “Me hicieron salir al escenario y nunca me dijeron que había un agujero. Yo no me tropecé, me caí a un agujero de un metro y medio, ¡me podría haber matado!”, se quejó la actriz.

Paulina Rubio: una distracción que le costó la fractura de su pierna

La reconocida cantante participó de los festivales de Campeche, México, en el año 2017. Ovacionada por todo el público, la cantante decidió recorrer el escenario para agradecer cada muestra de cariño.

Sin embargo, lo que parecía un gesto empático de Paulina, terminó siendo el final de su participación al caer unos metros abajo del escenario. Luego, se conoció que Rubio sufrió la fractura de una de sus piernas y fue derivada rápidamente a un hospital cercano.