Fiesta de Bake Off Famosos: la foto de Gastón Edul con Cande Molfese que dio que hablar

La producción de Bake Off Famosos (Telefe) organizó el sábado una fiesta para celebrar el éxito del reality. A esa mega reunión acudieron todos los hacedores del mismo, tanto los que aparecen detrás de cámara, como parte del jurado, su conductora Wanda Nara y los participantes. Lo cierto es que entre el descontrol y la música, la foto que posteó en sus redes Camila Homs con José “El Principito” Sosa, se robó la atención de todos sus seguidores, en especial porque también posaron Gastón Edul y Candelaria Molfese, ambos muy acaramelados.

Aquella captura rápidamente reavivó los rumores de romance entre el codiciado periodista y la actriz, quien se separó recientemente de Gastón Soffritti, tras dos años juntos y fecha de compromiso para casarse.

La foto que Cami Homs publicó junto a su novio y a Gastón Edul y Candela Molfese (Fuente: Instagram/@camihoms)

La foto que subió Homs a las historias de Instagram puso a la vista de todos la buena sintonía del periodista con Molfese. Mientras la modelo fue la autora de la imagen, detrás de ella apareció su novio y a su lado, se acomodaron Edul y Molfese muy sonrientes. Incluso, el periodista abrazó a su compañera.

Asimismo, esta no es la primera vez que vinculan a Edul con alguna de sus compañeras del reality. Resulta que al integrante del Bake Off lo asociaron con Ángel Leiva, algo que él mismo se encargó de desmentir al aire de A la Barbarossa (Telefe) y aludió a que eran amigos. Sin embargo, eso no convenció a ninguno de los presentes en el estudio, en particular por los rumores existentes. Antes de ello, lo habían relacionado con Nati Jota, compañera de Olga.

Wanda Nara, Mariano Iudica y Verónica Lozano en la fiesta de Bake Off Famosos (Fuente: Instagram/@marianoiudica)

En tanto, ni Molfese ni Edul subieron a sus redes sociales algún recuerdo de la noche y eligieron el silencio. No obstante, otros compañeros del reality sí lo hicieron, como fue el caso de Wanda, en la que replicó una captura junto a Mariano Iudica, Verónica Lozano y Darío Turo.

Según dejaron ver algunos de los famosos, la noche estuvo colmada de música y hasta proporcionaron un menú particular del que Maru Botana se tomó el tiempo de revisar y evaluar, como se la vio en un video.

Uno de los protagonistas de la noche sin dudas fue Damián Betular, que se posicionó en el medio de la pista junto con Wanda y ambos llamaron la atención de todos por un baile que hicieron. Para conocer el resto de las intimidades del evento, Kennys Palacios lo revelará el lunes 4 en el streaming de Telefe previo a la emisión de Bake Off Famosos.

Gastón Edul y Ángela Leiva: ¿Amor pastelero?

El periodista deportivo suele convertirse en foco de sospechas y versiones de romance con diferentes mujeres del ámbito del espectáculo y la farándula. Durante la Copa América 2024 se lo vinculó a Nati Jota, quien lo piropeó al aire de su programa de streaming, Sería Increíble, por Olga. Incluso, antes de eso, Coty Romero, la ex Gran Hermano, también fue relacionada con él. Sin embargo, en cada caso, Gastón Edul se distanció de ellas.

Angela Leiva y Gaston Edul

Con su aparición en Bake Off Famosos, no solo demostró su lado culinario, sino que también su popularidad entre las mujeres le valió un primer rumor de affaire con Ángela Leiva. Todo eso surgió cuando los dos posaron juntos en una fiesta. Además, sus propios compañeros alimentaron eso al referirse a la sintonía y amistad cercana que existió durante la grabación del reality, entre la cantante y el periodista.

Con la intención de derribar cualquier mito, tras la primera eliminación del programa, Edul asistió a una entrevista con el equipo de A la Barbarossa y allí dejó en claro que no tuvo un romance con Leiva. “Yo no estoy saliendo con nadie. Con Ángela somos grandes amigos. Voy a decir lo que pasó en el programa de verdad, sin casete… Nos hicimos muy amigos todos. No me había pasado en otro programa que tan rápido, con tantas horas de grabación nos llevemos tan bien”, sostuvo.